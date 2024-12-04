Новая разработка Samsung обещает прорыв в дизайне умных часов

0:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Samsung зарегистрировала новую разработку, связанную с механизмом крепления ремешков для умных часов.

Фото: YouTube by TudoCelular, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Часы Samsung

Согласно документу, найденному на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности, новый механизм позволит легче закреплять, регулировать и снимать ремешки. Это решение может стать более удобным, чем текущая система быстрой замены, применяемая в модели Galaxy Watch.

Система включает три основные части: неподвижное ядро, подвижную часть, а также цельный ремешок, который соединяется с ядром через специальные пазы. Такой подход обеспечивает прочное и удобное крепление, однако он, возможно, не будет совместим с ремешками предыдущих версий.

Уточнения

Samsung Electronics («Самсунг Электроникс»; «самсунг» на корейском языке буквально означает «три звезды» 삼성, 三星; корейское название — 삼성전자, 三星電子, «Самсон Чонджа») — транснациональная компания по производству полупроводников (включая микросхемы памяти) и электроники (включая мобильные телефоны, ЖК-дисплеи и мониторы).



Умные часы (англ. smart watch), также смартчасы или часофон — компьютеризированные наручные часы с расширенной функциональностью (кроме стандартного слежения за временем), часто сравнимой со смартфонами.

