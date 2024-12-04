Миниатюрные чёрные дыры могут изменять орбиты планет

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые предполагают, что в нашей Солнечной системе могут существовать микроскопические "первичные черные дыры", возникшие сразу после Большого взрыва.

Фото: NASA by JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чёрная дыра

Эти объекты обладают невероятной гравитацией, несмотря на свои крошечные размеры — их масса сравнима с астероидной, а размер сопоставим с атомом водорода. Исследователи предполагают, что такие дыры способны влиять на орбиты планет и спутников, а также могут помочь разгадать тайну темной материи, которая составляет 85% массы Вселенной.

Согласно ученым, первичные черные дыры проходят через Солнечную систему примерно раз в десятилетие, однако вероятность столкновения с Землей крайне мала. Тем не менее их влияние на орбиты планет, например Марса, или на высоту спутников, находящихся на орбите, может быть заметным. Ученые планируют использовать компьютерные модели и данные с зондов для поиска следов этих объектов.

Исследования также указывают на необходимость исключения альтернативных причин изменений орбит, таких как астероиды или солнечный ветер, чтобы подтвердить теорию. Если существование первичных черных дыр удастся доказать, это станет важным шагом в понимании происхождения Вселенной и природы темной материи.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.



Орби́та (от лат. orbita «колея, дорога, путь») — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

