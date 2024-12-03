Пользователи старых компьютеров смогут перейти на Windows 11

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Microsoft опубликовала руководство для установки Windows 11 на компьютеры, которые не соответствуют минимальным системным требованиям.

Фото: GoodFon.com by Microsoft, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Компьютер с Windows

Несмотря на активную кампанию по продвижению новой версии операционной системы, многие пользователи продолжают предпочитать Windows 10 из-за ограничений устаревшего оборудования и возможных проблем с совместимостью.

Обновлённая страница поддержки Microsoft объясняет шаги для установки Windows 11 на неподдерживаемые устройства. Пользователи, решившие обновиться, должны согласиться с отказом от ответственности компании за возможные проблемы, включая потерю обновлений и технической поддержки. Для тех, кто передумал, Microsoft предлагает простой способ вернуться к Windows 10 в течение 10 дней после обновления.

Однако, если оборудование слишком старое и не поддерживает современные технологии, обновление остаётся невозможным.

Уточнения

Windows 11 — проприетарная операционная система (ОС) для персональных компьютеров, разработанная компанией Microsoft в рамках семейства Windows NT, преемница Windows 10.



Компью́тер (англ. computer, МФА: [kəmˈpjuː.tə(ɹ)] — «вычислитель», от лат. computare — считать, вычислять) — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без вмешательства человека.

