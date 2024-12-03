Пользователи старых компьютеров смогут перейти на Windows 11

Microsoft опубликовала руководство для установки Windows 11 на компьютеры, которые не соответствуют минимальным системным требованиям.
Несмотря на активную кампанию по продвижению новой версии операционной системы, многие пользователи продолжают предпочитать Windows 10 из-за ограничений устаревшего оборудования и возможных проблем с совместимостью.
Обновлённая страница поддержки Microsoft объясняет шаги для установки Windows 11 на неподдерживаемые устройства. Пользователи, решившие обновиться, должны согласиться с отказом от ответственности компании за возможные проблемы, включая потерю обновлений и технической поддержки. Для тех, кто передумал, Microsoft предлагает простой способ вернуться к Windows 10 в течение 10 дней после обновления.
Однако, если оборудование слишком старое и не поддерживает современные технологии, обновление остаётся невозможным.
Windows 11 — проприетарная операционная система (ОС) для персональных компьютеров, разработанная компанией Microsoft в рамках семейства Windows NT, преемница Windows 10.
Компью́тер (англ. computer, МФА: [kəmˈpjuː.tə(ɹ)] — «вычислитель», от лат. computare — считать, вычислять) — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без вмешательства человека.
Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.