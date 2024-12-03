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Россия уступает лишь Бразилии по объёму пресной воды

2:12
Наука

Мир сталкивается с неравномерным распределением пресной воды: одни страны богаты водными ресурсами, в то время как другие испытывают их дефицит. Эксперты выделили десять стран, которые лидируют по объёмам возобновляемой пресной воды.

Байкал
Фото: unsplash.com by Джефф Хоппер jeffhopper, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Байкал
  1. Бразилия занимает первое место с рекордными 8 233 км³ пресной воды ежегодно. Основной источник — река Амазонка, крупнейшая и самая полноводная в мире.
  2. Россия находится на второй позиции с объёмом 4 507 км³. Значительная часть её ресурсов сосредоточена в озере Байкал, содержащем около 20% мировых запасов жидкой пресной воды.
  3. Канада замыкает тройку лидеров, обладая 2 902 км³ благодаря многочисленным озёрам и рекам, включая Великие озёра.
  4. Китай, несмотря на 2 830 км³ водных ресурсов, сталкивается с проблемами их распределения и загрязнения, особенно в северных регионах.
  5. Индонезия с её густой речной сетью и обильными осадками располагает 2 838 км³ пресной воды.
  6. США входят в число лидеров с 2 071 км³, что обеспечивается реками Миссисипи, Миссури и Великими озёрами.
  7. Колумбия и Перу также располагают значительными запасами пресной воды — 2 132 км³ и 1 913 км³ соответственно, в основном благодаря бассейну Амазонки.
  8. Индия, с её 1 908 км³ водных ресурсов, сталкивается с вызовами в распределении и качестве воды.
  9. Демократическая Республика Конго с 1 283 км³ завершает десятку стран, где река Конго служит основным источником водных ресурсов.

Несмотря на обилие водных ресурсов у некоторых стран, доступность и качество воды для населения остаются серьёзной проблемой. Эксперты подчеркивают важность рационального использования и защиты водных ресурсов.

Уточнения

Пре́сная вода́ — противоположность морской воды, охватывает ту часть доступной воды Земли, в которой соли содержатся в минимальных количествах.

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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