Толстые мужчины могут на 10 лет раньше женщин потерять память

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Имперского колледжа Лондона выяснили, что мужчины с ожирением могут начать терять память на целое десятилетие раньше, чем женщины.

Фото: flickr.com by evanmwheeler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Весы

Деменция чаще развивается после 75 лет, но результаты нового исследования, опубликованного в журнале Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, доказывают, что ожирение может этот процесс значительно ускорить у представителей сильного пола.

Оказалось, что у толстых мужчин ухудшение функций мозга начинается в возрасте 55-74 лет, а у женщин такие изменения происходят с 65 до 74 лет.

Ученые узнали, что избыток жира на животе связан с уменьшением объёма мозга, что свидетельствует о потере нейронных клеток и связей между ними. Больше это проявляется у мужчин.

Уточнения

Ожире́ние — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

