Ученые раскрыли тайны роста мозга у наших предков

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, охватившее 7 миллионов лет, проливает свет на то, как мозг человека увеличивался и адаптировался со временем.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno,_Neanderthal_Mother_(detail_of_diorama).jpg by Jaroslav A. Polák Первыми модельерами были неандертальцы

Выяснилось, что развитие интеллекта и рост мозга происходили постепенно, а не через резкие эволюционные скачки.

Профессор Крис Вендитти из Университета Рединга и его команда собрали крупнейшую базу данных окаменелостей черепов, что позволило переосмыслить устоявшиеся теории.

Ученые пришли к выводу, что изменения в размерах и возможностях мозга происходили внутри каждого вида благодаря небольшим, но постоянным улучшениям.

"Крупные эволюционные изменения, такие как увеличение размера мозга, происходили не через драматические события, а за счет адаптаций", — подчеркнул доктор Томас Пушель из Оксфордского университета.

Примером этого служат неандертальцы, чей мозг увеличивался на протяжении всей их истории, что опровергает старые предположения об их ограниченных способностях к адаптации.

Использование передовых статистических методов позволило исследователям устранить неопределенность в моделях роста мозга и подтвердить, что его размеры у H.

heidelbergensis (рус. гейдельбергский человек ) начали расти быстрее около 800-900 тысяч лет назад. Это свидетельствует о непрерывной эволюции, а не о внезапных скачках.

Благодаря этому исследованию, наука получила важные данные о том, как мозг человека развивался постепенно, а не революционно. Эти выводы помогают глубже понять механизмы эволюции наших интеллектуальных способностей.

Уточнения

Гейдельбе́ргский челове́к (лат. Homo heidelbergensis) — ископаемый вид людей, промежуточный вид в эволюции человека. Современными исследователями признаётся отдельным видом людей, обитавшим в Европе и Африке 800—130 тыс. лет назад. Вид возник в Африке около 800—700 тыс. лет назад, происходя от человека прямоходящего, является предком неандертальцев.

