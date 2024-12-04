Ученые раскрыли тайны роста мозга у наших предков

Исследование, охватившее 7 миллионов лет, проливает свет на то, как мозг человека увеличивался и адаптировался со временем.
Выяснилось, что развитие интеллекта и рост мозга происходили постепенно, а не через резкие эволюционные скачки.
Профессор Крис Вендитти из Университета Рединга и его команда собрали крупнейшую базу данных окаменелостей черепов, что позволило переосмыслить устоявшиеся теории.
Ученые пришли к выводу, что изменения в размерах и возможностях мозга происходили внутри каждого вида благодаря небольшим, но постоянным улучшениям.
"Крупные эволюционные изменения, такие как увеличение размера мозга, происходили не через драматические события, а за счет адаптаций", — подчеркнул доктор Томас Пушель из Оксфордского университета.
Примером этого служат неандертальцы, чей мозг увеличивался на протяжении всей их истории, что опровергает старые предположения об их ограниченных способностях к адаптации.
Использование передовых статистических методов позволило исследователям устранить неопределенность в моделях роста мозга и подтвердить, что его размеры у H.
heidelbergensis (рус. гейдельбергский человек ) начали расти быстрее около 800-900 тысяч лет назад. Это свидетельствует о непрерывной эволюции, а не о внезапных скачках.
Благодаря этому исследованию, наука получила важные данные о том, как мозг человека развивался постепенно, а не революционно. Эти выводы помогают глубже понять механизмы эволюции наших интеллектуальных способностей.
Гейдельбе́ргский челове́к (лат. Homo heidelbergensis) — ископаемый вид людей, промежуточный вид в эволюции человека. Современными исследователями признаётся отдельным видом людей, обитавшим в Европе и Африке 800—130 тыс. лет назад. Вид возник в Африке около 800—700 тыс. лет назад, происходя от человека прямоходящего, является предком неандертальцев.
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