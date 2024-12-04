Возможно ли путешествие через галактику на гигантских звездах

Недавние исследования астрономов, опубликованные на платформе arXiv, предполагают, что одна из самых быстрых звезд нашей галактики, известная как J124909+362116.0 (J1249+36), может быть ключом к пониманию гипотетических технологий высокоразвитых инопланетных цивилизаций.

Фото: NASA via Picryl.com is licensed under Public Domain Коричневый карлик 2MASSJ22282889-431026

Эта звезда движется с невероятной скоростью, что привело к гипотезе о возможной искусственной природе её ускорения.

Некоторые ученые, включая Клемента Видаля, исследователя Брюссельского университета предполагают, что развитые цивилизации могут использовать технологии для управления звездами и их траекториями.

Такие технологии могли бы включать использование гигантских структур, подобных сфере Дайсона, или методов, основанных на изменении магнитных полей звезд. Например, путем создания асимметричного прогрева поверхности звезды можно направленно вытолкнуть материю, создавая тягу.

Нейтронные звезды, обладающие высокой плотностью и сильной гравитацией, представляют собой подходящие объекты для таких экспериментов.

Их уникальные свойства, включая сильные магнитные поля и возможность генерации мощных потоков вещества, делают их идеальными "двигателями" для межзвездных путешествий.

Несмотря на кажущуюся фантастичность таких идей, некоторые реальные астрономические объекты, такие как пульсары "черная вдова" и "красноспинный", демонстрируют схожие свойства.

Хотя пока отсутствуют доказательства вмешательства инопланетных цивилизаций, такие гипотезы вдохновляют ученых на дальнейшие исследования.

Уточнения

Нейтро́нная звезда́ — космическое тело, являющееся одним из возможных результатов эволюции звёзд, состоящее в основном из нейтронной сердцевины, покрытой сравнительно тонкой (около 1 км) корой вещества в виде тяжёлых атомных ядер и электронов. Многие нейтронные звёзды обладают чрезвычайно высокой скоростью осевого вращения, — до нескольких сотен оборотов в секунду, и чрезвычайно сильным магнитным полем — до 1011 Тл.

