Когда Луна столкнётся с Землёй

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Земля постоянно находится в состоянии свободного падения, что является основой её движения вокруг Солнца. Несмотря на то, что мы не ощущаем этого, именно так работает орбита нашей планеты.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_of_Trojan_Asteroid_2020_XL5.jpg by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine Приближающиеся к Земле астероиды несут тайну пятой силы Вселенной

Гравитация — сила, притягивающая объекты к центру масс — заставляет Землю "падать" по направлению к Солнцу. Если бы Земля не двигалась, она в итоге упала бы прямо на него.

Однако планета движется с колоссальной скоростью около 108 000 км/ч. Это боковое движение создаёт баланс, при котором Земля постоянно притягивается к Солнцу, но не достигает его, а вместо этого "падает" вокруг, формируя устойчивую орбиту.

Орбита Земли подобна траектории шара, катящегося по стенке воронки: сила гравитации постоянно изменяет направление движения, но не позволяет Земле столкнуться с Солнцем. Это движение — пример свободного падения. Как и астронавты в космосе, Земля не испытывает внешних сил, которые бы нарушали это состояние.

Луна находится в схожей ситуации. Её скорость (примерно 3680 км/ч) позволяет ей непрерывно "падать" вокруг Земли, а не врезаться в неё. Этот же принцип действует на более крупных масштабах: галактики и их скопления падают в гигантские гравитационные колодцы, созданные видимой и тёмной материей.

Важным фактором является отсутствие трения в космическом пространстве. На Земле движение объектов замедляется из-за сопротивления воздуха или других поверхностей. В космосе же вакуум позволяет планетам двигаться без остановки. Единственные воздействия, которые могут повлиять на орбиту Земли, — это гравитационные взаимодействия с другими телами и минимальные эффекты, такие как приливные силы Луны.