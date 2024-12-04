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Учёные обнаружили призрачные круги в космосе

1:36
Наука

В 2019 году на новых данных радиоастрономии были обнаружены странные круглые объекты, получившие название ORC (Odd Radio Circles). Они представляют собой кольца радиоизлучения, зависшие в космосе, и их природа остаётся загадкой.

Космос
Фото: commons.wikimedia.org by Ravilbabaev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Космос

Эти объекты не похожи на ничего известного. Исследования показали, что они реальны и не являются артефактами изображений, но пока неизвестно, насколько они велики и где именно расположены: в пределах нашей галактики или на расстоянии миллионов световых лет.

Выдвигались различные гипотезы. Среди возможных вариантов исключены остатки сверхновых, кольца Эйнштейна или радиоизлучение от вспышек звездообразования. Эти объяснения не подходят из-за уникальной круглой формы и других особенностей ORC.

Существует предположение, что ORC могут быть ударными волнами от мощных космических событий, таких как столкновения нейтронных звёзд или черных дыр. Также высказывались теории о связи с червоточинами — гипотетическими порталами в пространстве-времени.

В настоящее время в небе может существовать около тысячи таких объектов, но их поиск затруднён из-за слабости сигнала. Исследования продолжаются с использованием телескопов по всему миру.

Для астрономов это уникальная возможность встретиться с чем-то совершенно новым. Выяснение природы ORC может существенно изменить понимание устройства Вселенной.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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