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Стоит ли пропускать завтрак ради стройности

1:42
Наука

Новое исследование поставило под сомнение популярное мнение о том, что завтрак является ключевым фактором для контроля веса. Обзор данных из 13 научных работ показал, что потребление завтрака не всегда способствует похудению, а пропуск утреннего приёма пищи не обязательно ведёт к набору веса.

Завтрак, приём пищи
Фото: unsplash.com by Brooke Lark brookelark, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завтрак, приём пищи

Исследования выявили, что те, кто завтракает, в среднем потребляют на 260 калорий больше в день и имеют чуть больший вес — разница составила около 450 граммов за период наблюдений. Ожидаемого эффекта усиленного голода у тех, кто пропускает завтрак, также не зафиксировано.

Многие из рассмотренных исследований длились всего несколько недель и имели методологические ограничения. Например, участники знали, в какую группу они относятся, что могло повлиять на результаты. Несмотря на это, учёные рекомендуют с осторожностью применять завтрак как стратегию для похудения.

Существуют данные, указывающие на связь завтрака с поддержанием здорового веса, но в этих исследованиях влияние других факторов, таких как образ жизни и рацион питания, не исключено.

Эксперты подчёркивают, что для получения более точных выводов требуются исследования длительностью от шести месяцев до года, а также использование современных технологий для более точного учета рациона.

При этом если привычка завтракать уже присутствует, менять её не рекомендуется. Аналогично, если завтрак не является частью режима питания, вводить его специально тоже не обязательно.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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