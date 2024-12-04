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Как работала немецкая Энигма во время войны

1:31
Наука

Во время работы по очистке дна Балтийского моря от старых рыболовных сетей дайверы обнаружили редкий артефакт — нацистскую шифровальную машину «Энигма».

Тетрадь
Фото: pexels.com by Tookapic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тетрадь

Сначала находку приняли за старую пишущую машинку, но позже выяснилось, что это одно из устройств, использовавшихся немецкими войсками для кодирования сообщений во время Второй мировой войны.

«Энигма» функционировала благодаря клавиатуре и рядам роторов, которые кодировали буквы в сложные шифры. Для расшифровки требовалось знать начальную настройку машины. Польские математики первыми взломали коды «Энигмы», что стало значительным достижением в начале войны.

Позднее британские специалисты, включая Алана Тьюринга, продолжили работу, разобрав более сложные шифры немецкого флота. Это помогло предотвратить потери союзнических кораблей и сыграло важную роль в военных операциях.

Обнаруженная машина находилась в заливе Гельтинг в северо-восточной части Германии. Её устройство с тремя роторами указывает на использование на военных кораблях. Предполагается, что аппарат выбросили за борт в последние дни войны, чтобы он не попал в руки противника.

Находка была передана археологам Шлезвиг-Гольштейна для реставрации, которая займёт около года. Впоследствии она станет экспонатом местного музея.

Уточнения

«Эни́гма» (от нем. Enigma — загадка) — переносная шифровальная машина, использовавшаяся для шифрования и расшифрования секретных сообщений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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