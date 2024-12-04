Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Самая большая водопадная система в мире находится не на поверхности Земли, а под толщей океана. Этот подводный водопад расположен в проливе Датского пролива, между Гренландией и Исландией, и представляет собой гигантский поток воды, который спускается вниз на глубину около 3,5 километров.

Фото: unsplash.com by Tim Marshall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан

Его возникновение связано с разницей температур и плотности воды между Арктическим океаном и более тёплыми водами Атлантики. Холодные и плотные массы воды опускаются вниз, создавая мощное течение.

Это явление трудно представить, ведь оно скрыто под водой, однако масштабы впечатляют: объём воды, движущийся в этом подводном водопаде, в сотни раз превышает объём Ниагары.

Такое природное явление играет ключевую роль в поддержании глобальной циркуляции океанов, которая, в свою очередь, влияет на климат планеты. Изучение этих процессов важно для понимания изменений климата и функционирования экосистем океанов. Несмотря на невидимость для глаза, подводные водопады остаются одним из самых удивительных феноменов природы.

Уточнения

Водопа́д — отвесно падающий с уступа поток воды в реке, пересекающий речное русло.

