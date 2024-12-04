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Солнце в ярости, на Земле ожидается рекордное северное сияние

1:40
Наука

Солнце достигло максимума активности в своём 11-летнем цикле, что сопровождается увеличением числа солнечных вспышек, выбросов плазмы и геомагнитных бурь.

Северное сияние
Фото: unsplash.com by Vincent Guth
Северное сияние

Этот период, называемый солнечным максимумом, даёт возможность наблюдать яркие полярные сияния, которые могут появляться в необычно низких широтах. Учёные продолжают следить за этим явлением, чтобы понять его влияние на Землю.

Особую роль в изучении солнечной активности играет зонд "Паркер", запущенный в 2018 году. Этот аппарат, приближающийся к Солнцу на минимальное расстояние в конце декабря, предоставит уникальные данные о процессе образования солнечных пятен и магнитных бурях.

Это особенно важно для прогнозирования космической погоды, которая влияет на спутники, GPS и даже на наземные электросети.

Северные сияния, возникающие из-за взаимодействия заряженных частиц с магнитным полем Земли, становятся более яркими и распространёнными в период солнечного максимума. Они радуют наблюдателей красочными световыми шоу, однако учёные напоминают о возможных рисках, включая проблемы с радиосвязью и воздействие на астронавтов.

Исследования солнечной активности продолжаются, ведь понимание этих процессов важно не только для Земли, но и для будущих миссий на Луну и Марс. По словам специалистов, наблюдения за солнечным максимумом помогут улучшить прогнозы космической погоды, хотя на данный момент точность таких прогнозов ещё далека от идеала.

Уточнения

Полярное сияние северное сияние (aurora borealis), южное сияние (aurora australis), аврора (aurora), устар. «па́зори» — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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