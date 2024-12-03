Учёные выяснили, приобрели ли мутации собаки, живущие вблизи Чернобыльской АЭС

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Учёные предположили, что длительное проживание в зоне Чернобыльской АЭС могло привести к генетическим изменениям у местных собак, сообщает popularmechanics. com.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чернобыльская АЭС

На протяжении десятилетий специалисты изучали животных, обитающих на территории Чернобыльской зоны отчуждения (ЧЗО), чтобы понять, как повышенные уровни радиации влияют на их здоровье, развитие и эволюцию. В рамках нового исследования была проанализирована ДНК 302 диких собак, проживающих вблизи АЭС, и сравнение этих данных с генетическим материалом собак, живущих в 16 километрах от станции, выявило значительные различия. Хотя исследование пока не подтверждает, что причиной этих различий является именно радиация, оно стало важным шагом на пути к пониманию воздействия окружающей среды на геномы животных.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в истории ядерная катастрофа, в результате которой огромные объёмы радиации были выброшены в атмосферу. Почти 40 лет спустя территория вокруг станции остаётся малопригодной для жизни людей, но животные всех видов, напротив, активно заселяют эту зону. Среди них — тысячи диких собак, потомков домашних животных, оставленных жителями во время эвакуации. Биологи всё чаще обращают внимание на этих животных, чтобы изучить, как десятилетия радиационного воздействия могли повлиять на их геномы и, возможно, ускорить процессы эволюции.

Группа учёных из Университета Южной Каролины и Национального института исследований генома человека провела исследование ДНК собак, обитающих в зоне отчуждения. Результаты работы, опубликованные в Science Advances, открывают новые возможности для изучения того, как радиация могла повлиять на генетические адаптации животных.

Эксперт по геномике собак и один из соавторов исследования Элейн Острандер отметила, что ключевыми вопросами остаются: приобрели ли чернобыльские собаки мутации, которые помогают им выживать и размножаться в условиях радиации, и какие генетические механизмы лежат в основе их адаптации.

Идея о том, что радиация может ускорять эволюцию, уже имеет научное обоснование. Например, в сельском хозяйстве используется метод облучения семян для создания новых, более устойчивых сортов растений. Учёные годами изучали влияние радиации на различные организмы в ЧЗО, включая бактерии, грызунов и птиц. В одном из исследований 2016 года было обнаружено, что восточные древесные лягушки (Hyla orientalis), которые обычно имеют зелёный окрас, в зоне отчуждения чаще встречаются с чёрной пигментацией. Учёные предположили, что мутация меланина помогает лягушкам нейтрализовать влияние радиации.

Это открытие заставило биологов задуматься: возможно, у чернобыльских собак происходят схожие адаптивные изменения?

Исследование выявило, что собаки, живущие рядом с Чернобыльской АЭС, заметно отличаются генетически от тех, что обитают в соседнем городе Чернобыль, находящемся всего в 16 километрах от станции. Однако, несмотря на эти различия, однозначно связать их с воздействием радиации пока невозможно. Учёные подчёркивают, что отделить мутации, вызванные радиацией, от других факторов, таких как инбридинг, крайне сложно.

Тем не менее, это исследование создаёт основу для дальнейшего изучения воздействия радиации на крупных млекопитающих. Сравнение ДНК собак из ЧЗО с генетическим материалом животных, живущих в необлучённых регионах, может помочь лучше понять, как радиация влияет на эволюционные процессы. Несмотря на отсутствие окончательных выводов, учёные подчёркивают, что Чернобыльская зона отчуждения, которая должна была бы стать безжизненной пустошью, предоставляет уникальную возможность изучать влияние радиации на природу и процессы естественной эволюции.

Уточнения

Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиация) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.



Мута́ция (лат. mutatio «изменение») — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома.

