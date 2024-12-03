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32 тысячи лет во льдах: якутский тигрёнок рассказал о жизни древних хищников

1:18
Наука

Ученые изучили мумифицированного тигренка саблезубого тигра, пролежавшего во льдах Якутии 32 тысячи лет, и раскрыли уникальные особенности внешнего вида этого древнего хищника.

Тигрёнок из Якутии
Фото: correiobraziliense.com by Lopatina et al., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тигрёнок из Якутии

Исследования показали, что найденный экземпляр принадлежал к периоду позднего плейстоцена и умер в возрасте примерно трех недель. Его длина в полном виде составляла бы всего 35 сантиметров.

Анализ анатомии тигренка подтвердил ранее сделанные предположения о внешнем виде саблезубых тигров. Животное обладало короткой и округлой головой, высокими ушами и мощной шеей. Ученые также обнаружили на морде длинные светлые волосы, предполагая, что у взрослых особей могла быть "борода". Лапы тигренка были адаптированы к жизни в снежных условиях: подушечки квадратной формы и широкие "пяточки" обеспечивали теплоизоляцию.

Окраска шерсти тигренка была темно-коричневой, однако, чтобы подтвердить, что такая же окраска была у взрослых особей, потребуется найти более крупный экземпляр в замороженном состоянии. Ученые надеются, что в будущем такие находки помогут дополнить знания о вымерших саблезубых хищниках.

Уточнения

Яку́тия официально — Республика Саха́ (аббревиатура — РС(Я); якут. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Сирэ — «земля якутов», аббревиатура — СӨ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Тигр (лат. Panthera tigris) — хищное млекопитающее семейства кошачьих, один из пяти видов рода пантер, принадлежащего к подсемейству больших кошек.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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