Взгляд в прошлое: оружие и доспехи германского лидера впечатлили ученых

Датские археологи из администрации музеев города Вайле (VM) сделали невероятное открытие: под домом германского вождя обнаружили тайник с оружием и доспехами, возраст которого превышает 1500 лет. Об этом сообщается на официальном сайте научного учреждения.
Как сообщают специалисты, коллекция включает 119 копий и пик, восемь мечей, пять ножей, боевой топор, редкую кольчугу, фрагменты горна и множество других артефактов. По их оценке, найденного арсенала хватило бы для вооружения небольшого войска.
Ученые напоминают, что в I–IV веках нашей эры территория современной Дании находилась на периферии Римской империи, в составе Великой Германии. Археологи предполагают, что римляне могли снабжать германцев оружием для поддержания стабильности на границе со Скандинавией.
Кроме оружия, исследователи обнаружили бронзовые шейные кольца — «кольца клятвы», которые служили символами власти в железном веке. Эти находки подтверждают высокий статус владельца дома.
Работа на месте раскопок продолжается, а находки уже предоставляют ценный материал для изучения связей древних германцев с Римской империей.
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