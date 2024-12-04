Почему жизнь на Венере невозможна? Новое исследование раскрывает тайны планеты

На Венере никогда не существовала жизнь, подобная земной. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета.
Как отмечают специалисты, изучение атмосферы Венеры выявило, что внутренняя часть планеты крайне сухая. Это исключает вероятность существования океанов жидкой воды, которые на Земле являются ключевым условием для появления жизни.
"Это полностью не исключает наличие жизни, но исключает возможность жизни, похожей на земную", — пояснила Тереза Константину, одна из авторов исследования.
По словам Константину, понимание условий на Венере поможет астрономам более точно определить критерии поиска пригодных для жизни планет за пределами Солнечной системы.
Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы.
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