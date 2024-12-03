Названы алкогольные напитки, усиливающие тревожность

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Газированные алкогольные напитки, такие как просекко и шампанское, а также крепкий алкоголь тёмного цвета сильнее всего повышают тревожность. Об этом изданию The Telegraph рассказал нейропсихофармаколог Дэвид Натт из Имперского колледжа Лондона.

Фото: commons.wikimedia.org by Myriam Zilles, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Два бокала шампанского

Почему газированный алкоголь усиливает тревожность

Профессор Натт объясняет, что газированные напитки быстрее всасываются в кровь, вызывая быстрое опьянение. Во время этого мозг запускает процесс "нейроадаптации", чтобы поддерживать бодрствование и предотвращать сонливость. Однако нейроадаптация сохраняется дольше действия алкоголя, из-за чего человек может испытывать тревожность и учащённое сердцебиение даже спустя шесть часов после вывода спиртного из организма. Чем быстрее наступает опьянение, тем сильнее проявляются эти эффекты, что делает газированные напитки особенно опасными.

Сахар и коктейли: скрытые угрозы

Коктейли с добавлением сладких сиропов и соков также негативно влияют на психику. Сахар вызывает резкие скачки уровня глюкозы в крови, что приводит к приливам энергии, за которыми следует упадок сил. Национальная служба здравоохранения Великобритании отмечает, что такие колебания могут вызвать тревожность, усталость и учащенное сердцебиение.

Опасность крепких напитков тёмного цвета

Тёмные спиртные напитки, такие как виски, усугубляют тревожность у людей, склонных к её повышению. Виски, выдержанное в деревянных бочках, содержит сложные спирты, которые усиливают нейроадаптацию, даже если доза алкоголя невелика. Это приводит к более тяжёлому похмелью, сопровождаемому беспокойством и тревожностью.

Есть ли безопасный алкоголь

По словам профессора Натта, безопасного для психики алкоголя не существует. Даже напитки с меньшим содержанием сложных спиртов, такие как водка, могут вызвать тремор и беспокойство при чрезмерном употреблении. Учёный подчеркивает, что любое количество алкоголя способно влиять на психическое здоровье.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.

