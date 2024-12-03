Градус агрессии: почему алкоголь делает нас злее

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи в области психологии предложили новую теорию, объясняющую, почему люди становятся более агрессивными под воздействием алкоголя. Согласно их мнению, это связано с тем, что алкоголь повышает болевой порог, что, в свою очередь, влияет на поведение человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алкоголь

Давно известно, что алкоголь притупляет физическую и эмоциональную боль. Научные исследования также подтвердили, что уровень чувствительности к боли напрямую связан с агрессией. Группа американских и канадских психологов предположила, что связь между алкоголем и агрессией опосредована повышением болевого порога.

Один из авторов исследования, профессор Брэд Бушмен, объяснил, что если человек, находящийся под воздействием алкоголя, не чувствует своей собственной боли, он может быть менее склонен сочувствовать другим, когда им больно, что может привести к более агрессивному поведению.

Чтобы проверить свою теорию, ученые провели два лабораторных эксперимента с участием регулярно выпивающих мужчин и женщин. В экспериментах приняли участие 543 и 327 человек, которые употребляли по три-четыре порции спиртного не менее раза в месяц. Добровольцам предложили либо алкоголь, либо его имитацию, и затем определили их болевой порог с помощью электрических разрядов.

Результаты экспериментов показали, что чувствительность к боли у тех, кто выпил алкоголь, была выше, чем в группе "плацебо". Кроме того, чем менее болезненными казались электрические разряды добровольцам, тем более интенсивные и продолжительные удары током они были готовы наносить другим людям.

Исследователи заключили, что один из возможных факторов, почему пьяные люди более склонны намеренно причинять боль другим, — это болевая устойчивость.

Уточнения

Плаце́бо — вещество без явных лечебных свойств, используемое для имитации лекарственного средства в исследованиях, где оцениваемый эффект может быть искажён верой самого пациента в действенность препарата.

