Современный Восток: российские учёные запустили в работу новый зимовочный комплекс на станции

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские специалисты завершили ввод в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Этот современный объект заменил устаревшие конструкции, построенные еще в 1957 году.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

Теперь российские учёные смогут проводить исследования в комфортных условиях нового здания, площадь которого составляет около 3 тысяч квадратных метров. Комплекс установлен на 36 опорах и возвышается над снежным покровом на высоте 3 метров, что обеспечивает надежную защиту от суровых антарктических условий.

После девяти месяцев автономных испытаний при экстремально низких температурах ниже -80 градусов Цельсия, комплекс доказал свою способность поддерживать комфортную температуру до +25 градусов в жилых комнатах, лабораториях, рабочих зонах и технических отсеках.

В новом комплексе "Востока" будет размещена уникальная станция по измерению индекса магнитной активности, которая позволит отслеживать активность Солнца. Кроме того, здесь будет создан метеорологический комплекс, который будет обеспечивать точные данные о погодных условиях в Антарктиде.

Еще одним важным направлением работы комплекса станут фитотехнические испытания современных методов круглосуточного выращивания зелени, овощей, арбузов и лесных ягод, таких как ежевика, голубика и земляника. Эти исследования будут способствовать развитию новых технологий для обеспечения продовольственной безопасности в экстремальных условиях.

Уточнения

Восто́к — российская антарктическая научная станция. Это единственная российская внутриконтинентальная антарктическая станция.

