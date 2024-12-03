Мужское и женское: Чешские учёные исследовали анатомию зависти в современном обществе

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Представления о жизни и качествах мужчин и женщин часто вызывают зависть у обоих полов друг к другу. Ученые из Чехии провели исследование, чтобы выявить гендерные стереотипы в современном обществе, анализируя эту зависть.

Фото: unsplash.com by rawpixel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Диалог мужчины и женщины

Недавние социологические и психологические исследования проверяют достоверность распространенных мнений о различиях между полами. Например, мужчины чаще сталкиваются с манипуляциями в отношениях, в то время как женщины не всегда имеют полный контроль над семейными финансами. Исследователи из Остравского университета изучили феномен гендерной зависти, возникающий из-за предполагаемых качеств и привилегий противоположного пола.

Используя данные от 1769 респондентов в возрасте от 15 лет, ученые задали вопрос о причинах зависти к противоположному полу. Ответы варьировались от кратких фраз до развернутых объяснений. Анализ показал, что причины зависти можно разделить на три категории: социальные преимущества, физические характеристики и психологические особенности.

Женщины чаще завидовали мужчинам из-за предполагаемых социальных привилегий, таких как более высокая зарплата, карьерные возможности и отсутствие давления внешнего вида. Многие отметили, что мужчины могут больше отдыхать и наслаждаться жизнью без домашних обязанностей и забот о детях. Мужчины же завидовали женской способности влиять на других через красоту и обаяние, а также свободе выражать эмоции без осуждения.

В области физических качеств, женщины завидовали мужской силе и отсутствию менструаций, беременности и менопаузы. Мужчины, в свою очередь, отмечали женскую красоту и способность к материнству. Психологические аспекты показали, что мужчины завидуют женской многозадачности, а женщины — мужской эмоциональной стабильности и рациональности.

Однако, 42% опрошенных женщин и 56% мужчин заявили, что не испытывают зависти к противоположному полу. Исследователи заключили, что хотя биологические и социальные различия могут вызывать зависть, многие относятся к ним положительно или нейтрально.

Исследователи планируют углубить изучение гендерной зависти, расширив исследование на международный уровень, включая страны с различными культурными контекстами, такие как Португалия, Северная Македония, Словакия и Йемен.

Уточнения

Ге́ндер — спектр характеристик, относящихся к маскулинности и фемининности.

