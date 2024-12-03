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Древняя катастрофа: что погубило 70% воды Средиземного моря

2:11
Наука

Около 5,5 миллиона лет назад Средиземное море практически полностью испарилось. Международная команда ученых выяснила, что этот процесс происходил в два этапа и был связан с прекращением притока пресной воды. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Средиземное море
Фото: Self-photographed by Корниенко Виктор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Средиземное море

Как испарилось Средиземное море

Ученые использовали изотопы хлора в солях, осевших на дне моря, а также числовые модели и симуляции, чтобы установить хронологию и механизмы утраты 70% воды.

На первом этапе, продолжавшемся около 35 тысяч лет, поток воды между Средиземным морем и Атлантическим океаном через современный Гибралтарский пролив значительно сократился. Из-за уменьшения притока пресной воды уровень солёности резко вырос, что ускорило испарение.

Второй этап длился ещё 10 тысяч лет. В этот период Средиземное море оказалось полностью изолированным. Уровень воды в некоторых местах упал на 2,1 километра, открывая подводные хребты, такие как пролив Сицилия, и фактически разделяя море на две части. В результате образовался наземный мост, соединяющий Африку и Европу.

Последствия для климата и экологии

Самые масштабные солевые отложения сформировались в восточной части моря, где испарение было наиболее интенсивным. Этот процесс вызвал планетарные климатические изменения, включая снижение осадков в прилегающих регионах.

Исследователи отмечают, что причины полной изоляции Средиземного моря остаются предметом обсуждения. Однако известно, что в позднем миоцене активно происходили тектонические изменения, которые могли сыграть ключевую роль в этом процессе.

Значение открытия

Работа ученых помогает понять не только геологическую историю Средиземного моря, но и более широкие климатические и биологические изменения, произошедшие в результате этого уникального события.

Уточнения

Средизе́мное мо́ре — межматериковое море, по происхождению представляющее собой глубоководную псевдоабиссальную внутришельфовую депрессию, связанную на западе с Атлантическим океаном Гибралтарским проливом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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