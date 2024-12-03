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Млечный Путь внутри гигантской пустоты? Новая гипотеза ученых

2:26
Наука

Астрономы из Великобритании предложили новое объяснение так называемой "напряженности Хаббла" — расхождения между измерениями скорости расширения Вселенной на разных этапах её эволюции. По их гипотезе, проблема может быть связана с тем, что наша галактика расположена внутри гигантской локальной космической пустоты. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Космос
Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Космос

Что такое напряженность Хаббла

Вселенная расширяется уже почти 14 миллиардов лет, и скорость этого процесса измеряется с помощью постоянной Хаббла. Её можно определить двумя способами: по ранней Вселенной, изучая космическое микроволновое излучение (свет, сохранившийся после Большого взрыва), и по современной Вселенной, анализируя скорости удаления ближайших галактик.

Однако значения, полученные этими методами, не совпадают: данные ранней Вселенной указывают на более низкую скорость расширения, чем наблюдения ближайших галактик. Это расхождение известно как "напряженность Хаббла".

Новая гипотеза: мы внутри пустоты

В своём исследовании ученые предположили, что наша галактика находится в центре огромной космической пустоты с плотностью, примерно на 20% ниже средней. Эта область, известная как пустота KBC (названная в честь астрономов Райана Кинана, Эми Баргер и Леннокса Коуи), имеет масштаб около миллиарда световых лет.

Меньшая плотность пустоты влияет на движение материи: материя "утекает" наружу, создавая дополнительное красное смещение света. Это явление может объяснить более высокую скорость расширения Вселенной, наблюдаемую в измерениях ближайших галактик.

Подтверждение через моделирование

Исследователи смоделировали движение материи внутри пустоты и обнаружили, что их расчёты совпадают с наблюдениями, включая скорости движения галактик в разных частях Вселенной.

"Возможно, чтобы разобраться с напряженностью Хаббла, нам стоит признать, что мы действительно живем внутри гигантской пустоты," — отмечают авторы работы.

Это открытие может не только разрешить спор о значениях постоянной Хаббла, но и пересмотреть представления о крупномасштабной структуре Вселенной.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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