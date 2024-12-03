Космические исполины на пути к нашей планете: новая угроза

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Два астероида — 447755 (2007 JX2) и (2020 XR) — пролетят вблизи Земли 3 и 4 декабря, сообщает Newsweek. Размеры этих космических тел впечатляют: они сопоставимы с высотой Эмпайр-стейт-билдинг — небоскреба высотой 443,2 метра, расположенного в Нью-Йорке.

Фото: Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Метеорит

По данным ученых, диаметр астероида 2007 JX2 составляет 402,3 метра, а 2020 XR — 387,7 метра. Первый пройдет на расстоянии 5,5 миллиона километров от нашей планеты, а второй — в 2,2 миллиона километров, что в астрономическом масштабе считается довольно близким контактом.

Тем временем в ноябрьском выпуске журнала Nature Physics появилась информация о новой стратегии защиты Земли от астероидных угроз. Команда исследователей из Национальной лаборатории Сандии разработала метод, основанный на использовании рентгеновских импульсов.

Эти импульсы нагревают поверхность астероида, вызывая испарение материала, что изменяет его траекторию.

Эксперимент показал, что метод способен отклонить даже астероиды диаметром до четырех километров. Ученые считают это открытие прорывным шагом в разработке технологий планетарной обороны.

Они напоминают о прошлых катастрофах, таких как падение астероида Чиксулуб, которое, вероятно, стало причиной вымирания динозавров 66 миллионов лет назад.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

