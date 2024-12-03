Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лечение варикоза без операции: миф или реальность
Сохраните молодость при помощи этой антивозрастной диеты
Четыре простых совета, как пережить предновогодний период, оставшись бодрым и здоровым
Шеф-повар раскрыл рецепт манной каши без комочков
Что делать, если ваш кот начал искать укромные уголки
Почему аренда жилья без отделки становится в России новым трендом
Расходы на алкоголь в Удмуртии достигли 19,2 млрд рублей за 9 месяцев 2024 года
Певица Глюкоза пожаловалась на тяжёлый 2024 год
Тренировки, которые убивают: чего нельзя делать на занятиях

Космические исполины на пути к нашей планете: новая угроза

1:47
Наука

Два астероида — 447755 (2007 JX2) и (2020 XR) — пролетят вблизи Земли 3 и 4 декабря, сообщает Newsweek. Размеры этих космических тел впечатляют: они сопоставимы с высотой Эмпайр-стейт-билдинг — небоскреба высотой 443,2 метра, расположенного в Нью-Йорке.

Метеорит
Фото: Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Метеорит

По данным ученых, диаметр астероида 2007 JX2 составляет 402,3 метра, а 2020 XR — 387,7 метра. Первый пройдет на расстоянии 5,5 миллиона километров от нашей планеты, а второй — в 2,2 миллиона километров, что в астрономическом масштабе считается довольно близким контактом.

Тем временем в ноябрьском выпуске журнала Nature Physics появилась информация о новой стратегии защиты Земли от астероидных угроз. Команда исследователей из Национальной лаборатории Сандии разработала метод, основанный на использовании рентгеновских импульсов.

Эти импульсы нагревают поверхность астероида, вызывая испарение материала, что изменяет его траекторию.

Эксперимент показал, что метод способен отклонить даже астероиды диаметром до четырех километров. Ученые считают это открытие прорывным шагом в разработке технологий планетарной обороны.

Они напоминают о прошлых катастрофах, таких как падение астероида Чиксулуб, которое, вероятно, стало причиной вымирания динозавров 66 миллионов лет назад.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры
Шоу-бизнес
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры Аудио 
Мария Кожевникова призвала страну перестраиваться, чтобы семьи с детьми не чувствовали себя нищими
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призвала страну перестраиваться, чтобы семьи с детьми не чувствовали себя нищими Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Бодибилдинг и женщины. Успешное сочетание, чтобы чувствовать себя красивыми, сильными и уверенными Дмитрий Плотников Выход ВС РФ к Запорожью приведёт к капитуляции Украины. Этот финал неизбежен Любовь Степушова Есенин и Дункан: как шарф связал и убил двоих Ирина Шлионская
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Последние материалы
Градус агрессии: почему алкоголь делает нас злее
Будьте осторожны! Вот на что стоит обратить внимание, чтобы не купить поддельные духи
Когда и как пересаживать орхидею: советы для начинающих
Овсяные отруби или овсяные хлопья — что лучше
Современный Восток: российские учёные запустили в работу новый зимовочный комплекс на станции
Лучшие собаки для квартиры, которые не будут мешать вам громким лаем
Бессонница: что делать, чтобы наконец уснуть
На Эльбрусе построят новую канатную дорогу к 2028 году
Бодибилдинг и женщины. Успешное сочетание, чтобы чувствовать себя красивыми, сильными и уверенными
Мужское и женское: Чешские учёные исследовали анатомию зависти в современном обществе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.