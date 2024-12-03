Горячие источники могли стать колыбелью жизни на Земле

Группа ученых провела исследование, которое может пролить свет на одну из величайших научных загадок — происхождение жизни на Земле, сообщает Science Alert.
Ранее внимание ученых было сосредоточено на глубоководных гидротермальных источниках, однако новое исследование подтверждает, что горячие источники на суше могли сыграть не менее важную роль.
Ключевой элемент исследования — минералы сульфидов железа, которые содержатся как в глубоководных источниках, так и в наземных горячих источниках, например, в знаменитом Гранд-Призматическом источнике в Йеллоустоунском национальном парке. Ученые установили, что эти минералы способны катализировать процесс фиксации углерода, превращая углекислый газ в органические молекулы.
С помощью специально созданной экспериментальной камеры исследователи смоделировали условия древних горячих источников. Эксперименты показали, что сульфиды железа эффективно производят метанол — ключевой продукт углеродной фиксации, особенно при нагревании и воздействии солнечного света. Эти выводы расширяют понимание того, где и как могли возникнуть ранние химические реакции, предшествующие жизни.
Ученые предполагают, что подобные реакции были возможны благодаря схожести механизма фиксации углерода с древними метаболическими путями, которые до сих пор используются некоторыми микроорганизмами. Таким образом, горячие источники могли быть той самой средой, где начался переход от геохимии к биологии.
Исследование укрепляет гипотезу о важности сульфидов железа и древних метаболических путей в возникновении жизни, уравнивая шансы наземных и глубоководных сред в конкурсе за первенство.
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