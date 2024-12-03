Горячие источники могли стать колыбелью жизни на Земле

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Группа ученых провела исследование, которое может пролить свет на одну из величайших научных загадок — происхождение жизни на Земле, сообщает Science Alert.

Фото: freepik.com горячий источник

Ранее внимание ученых было сосредоточено на глубоководных гидротермальных источниках, однако новое исследование подтверждает, что горячие источники на суше могли сыграть не менее важную роль.

Ключевой элемент исследования — минералы сульфидов железа, которые содержатся как в глубоководных источниках, так и в наземных горячих источниках, например, в знаменитом Гранд-Призматическом источнике в Йеллоустоунском национальном парке. Ученые установили, что эти минералы способны катализировать процесс фиксации углерода, превращая углекислый газ в органические молекулы.

С помощью специально созданной экспериментальной камеры исследователи смоделировали условия древних горячих источников. Эксперименты показали, что сульфиды железа эффективно производят метанол — ключевой продукт углеродной фиксации, особенно при нагревании и воздействии солнечного света. Эти выводы расширяют понимание того, где и как могли возникнуть ранние химические реакции, предшествующие жизни.

Ученые предполагают, что подобные реакции были возможны благодаря схожести механизма фиксации углерода с древними метаболическими путями, которые до сих пор используются некоторыми микроорганизмами. Таким образом, горячие источники могли быть той самой средой, где начался переход от геохимии к биологии.

Исследование укрепляет гипотезу о важности сульфидов железа и древних метаболических путей в возникновении жизни, уравнивая шансы наземных и глубоководных сред в конкурсе за первенство.

Уточнения

Геотерма́льный исто́чник (от др.-греч. γαῖα, γῆ — земля и θερμός — «тёплый, горячий») — выход на поверхность подземных вод, нагретых выше +20 °C.



Жизнь (лат vita) — основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе «свойства живого»; совокупность физических и химических процессов, протекающих в организме, позволяющих осуществлять обмен веществ и деление его клеток или размножение.

