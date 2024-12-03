В Дании нашли 1500-летний тайник с оружием и кольчугой

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи в Дании сделали сенсационное открытие — под домом вождя железного века обнаружены десятки единиц оружия, включая копья, мечи и редкую кольчугу. Возраст находок оценивается в 1500 лет.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Раскопки

По мнению исследователей, эти предметы могли быть ритуальным подношением, оставленным после военного триумфа.

Руководитель раскопок Элиас Витте Томасен отметил, что находка помогает лучше понять общественную структуру и жизнь того времени. Тайник был обнаружен в ходе строительных работ на месте древнего поселения Лёснинг Сёндермарк. Металлическое оружие находилось под двумя домами, принадлежавшими, вероятно, влиятельному лидеру. В тайнике содержались 119 копий, восемь мечей, ножи, топор и другие предметы, включая кольчугу — редкую для железного века находку.

В южной Скандинавии кольчуга почти не встречалась, что делает открытие особенно значимым. Помимо оружия, обнаружены бронзовые шейные кольца — символы власти, конская уздечка, горн и другие артефакты. Исследователи полагают, что найденное оружие могло принадлежать местным воинам или быть военной добычей.

Тайник из Лёснинга перекликается с похожими находками из соседнего города Винделев, что указывает на существование в этом регионе нескольких могущественных вождей.

Археологи планируют продолжить изучение места и найденных артефактов, чтобы глубже понять военное дело и общество железного века.

Уточнения

Да́ния (дат. Danmark [ˈtænmɑk]), официально — Короле́вство Да́ния (дат. Kongeriget Danmark [ˈkʰɔŋəʁiːð̩ ˈtænmɑk]) — государство в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в состав которого также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия.



Оружие — название устройств и предметов (изделий), конструктивно предназначенных для поражения живой цели, а также подачи сигналов.

