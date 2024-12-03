Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему каштан — идеальное дерево для дома: советы по уходу и посадке
Как снег способствует выживанию и росту растений зимой
Горячие источники могли стать колыбелью жизни на Земле
Уберите это с тарелки: что мешает сердцу оставаться здоровым
Как кошки используют свою гибкость и слух для бесшумного передвижения
США ограничат в Китай поставки микросхем с высокой пропускной способностью
Mitsubishi Space Star вернулся на европейский рынок
В то время как в Париже и Лондоне недвижимость дешевеет, Мадрид и Лиссабон процветают
Журова посоветовала родителям Загитовой вразумить фигуристку, чтобы она не нарушала ПДД

В Дании нашли 1500-летний тайник с оружием и кольчугой

1:39
Наука

Археологи в Дании сделали сенсационное открытие — под домом вождя железного века обнаружены десятки единиц оружия, включая копья, мечи и редкую кольчугу. Возраст находок оценивается в 1500 лет.

Раскопки
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Раскопки

По мнению исследователей, эти предметы могли быть ритуальным подношением, оставленным после военного триумфа.

Руководитель раскопок Элиас Витте Томасен отметил, что находка помогает лучше понять общественную структуру и жизнь того времени. Тайник был обнаружен в ходе строительных работ на месте древнего поселения Лёснинг Сёндермарк. Металлическое оружие находилось под двумя домами, принадлежавшими, вероятно, влиятельному лидеру. В тайнике содержались 119 копий, восемь мечей, ножи, топор и другие предметы, включая кольчугу — редкую для железного века находку.

В южной Скандинавии кольчуга почти не встречалась, что делает открытие особенно значимым. Помимо оружия, обнаружены бронзовые шейные кольца — символы власти, конская уздечка, горн и другие артефакты. Исследователи полагают, что найденное оружие могло принадлежать местным воинам или быть военной добычей.

Тайник из Лёснинга перекликается с похожими находками из соседнего города Винделев, что указывает на существование в этом регионе нескольких могущественных вождей.

Археологи планируют продолжить изучение места и найденных артефактов, чтобы глубже понять военное дело и общество железного века.

Уточнения

Да́ния (дат. Danmark [ˈtænmɑk]), официально — Короле́вство Да́ния (дат. Kongeriget Danmark [ˈkʰɔŋəʁiːð̩ ˈtænmɑk]) — государство в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в состав которого также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия.

Оружие — название устройств и предметов (изделий), конструктивно предназначенных для поражения живой цели, а также подачи сигналов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Деревья и кустарники
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком Аудио 
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно
Красота и стиль
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно Аудио 
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Собаки
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Популярное
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине

NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.

ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры
Тихая и опасная. В исключительной экономической зоне Филиппин замечена подлодка класса Варшавянка Дмитрий Плотников Не раздавите в лесу долгожителя и чемпиона по гиревому спорту Сергей Лебедев Грузия нанесла Западу чувствительный удар. Какие шаги дальше предпримет Тбилиси Любовь Степушова
Вкуснейшее варенье из тыквы. Попробуйте его приготовить
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний
Последние материалы
Почему каштан — идеальное дерево для дома: советы по уходу и посадке
Как снег способствует выживанию и росту растений зимой
Горячие источники могли стать колыбелью жизни на Земле
Уберите это с тарелки: что мешает сердцу оставаться здоровым
Как кошки используют свою гибкость и слух для бесшумного передвижения
США ограничат в Китай поставки микросхем с высокой пропускной способностью
Mitsubishi Space Star вернулся на европейский рынок
В то время как в Париже и Лондоне недвижимость дешевеет, Мадрид и Лиссабон процветают
Журова посоветовала родителям Загитовой вразумить фигуристку, чтобы она не нарушала ПДД
В Греции всё есть. Места надо знать, где сочное мясо и бочковое вино
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.