Изменение климата угрожает тысячам жителей в Гималаях

Расширение ледниковых озер в Гималаях, вызванное ускоренным таянием снега и льда из-за изменения климата, стало причиной увеличения риска катастрофических наводнений.
Исследование показало, что более половины из 902 изученных озер увеличились в площади с 2011 года, в некоторых случаях на 40%. Общая площадь водоемов выросла на 11%, что требует немедленных мер для предотвращения трагедий.
Эксперты отмечают, что ледниковые плотины, удерживающие воду, нестабильны и могут обрушиться, вызывая внезапные наводнения. Эти катастрофы уже унесли тысячи жизней за последнее десятилетие. Особую тревогу вызывает сложность прогнозирования таких событий, что подчеркивает важность мониторинга даже небольших озер.
Правительство Индии и международные организации активно работают над решением проблемы. В рамках инициативы на $18 млн проводятся экспедиции, оцениваются риски и разрабатываются меры по снижению угрозы, включая установку систем мониторинга и каналов для отвода воды. Также исследуются возможные последствия для инфраструктуры и населения, проживающего в зоне риска. Однако эксперты настаивают на необходимости тесного международного сотрудничества между странами региона для эффективного решения проблемы.
Гимала́и (санскр. हिमालयः, IAST: himālayaḥ «обитель снегов», хинди हिमालय, непальск. हिमालय, тиб. ཧི་མ་ལ་ཡ, кит. упр. 喜马拉雅山脉, кит. упр. 雪域山脉, урду ہمالیہ и англ. Himalayas) — высочайшая горная система Земли.
Измене́ние кли́мата — колебания климата Земли в целом или отдельных её регионов с течением времени, выражающиеся в статистически достоверных отклонениях параметров погоды от многолетних значений за период времени от десятилетий до миллионов лет.
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