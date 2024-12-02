Новые технологии сделают шоколад дешевле и доступнее

Рынок шоколада готовится к революционным изменениям благодаря новым технологиям, которые обещают снизить себестоимость продукции и улучшить положение фермеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Плитки черного швейцарского шоколада

Журнал Wired сообщил о разработке инновационного подхода, использующего весь стручок какао в процессе производства.

Одним из ключевых новшеств стало использование сладкого геля из мякоти какао-стручка вместо традиционного сахара. Этот метод позволяет сократить зависимость от какао-бобов, производство которых часто страдает от жестких климатических условий, таких как высокая влажность и стабильные температуры.

Снижение затрат на производство шоколада может сделать его более доступным для потребителей. Однако специалисты напоминают, что чрезмерное употребление шоколада связано с рисками для здоровья, включая ожирение, диабет и проблемы с печенью.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



Себестоимость (англ cost price) — стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции.

