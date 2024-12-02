Новые технологии сделают шоколад дешевле и доступнее

Рынок шоколада готовится к революционным изменениям благодаря новым технологиям, которые обещают снизить себестоимость продукции и улучшить положение фермеров.
Журнал Wired сообщил о разработке инновационного подхода, использующего весь стручок какао в процессе производства.
Одним из ключевых новшеств стало использование сладкого геля из мякоти какао-стручка вместо традиционного сахара. Этот метод позволяет сократить зависимость от какао-бобов, производство которых часто страдает от жестких климатических условий, таких как высокая влажность и стабильные температуры.
Снижение затрат на производство шоколада может сделать его более доступным для потребителей. Однако специалисты напоминают, что чрезмерное употребление шоколада связано с рисками для здоровья, включая ожирение, диабет и проблемы с печенью.
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
Себестоимость (англ cost price) — стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции.
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