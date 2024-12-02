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Учёные опровергли теорию о наличии жидкой воды на Венере

1:15
Наука

Астрономы установили, что на Венере никогда не было жидкой воды, опровергнув многолетние гипотезы о ее сходстве с Землей.

Венера
Фото: flikr.com by Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Венера

Исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, показало, что недра Венеры слишком сухие, чтобы на планете могли образоваться океаны, а значит, существование жизни в прошлом крайне маловероятно. Выводы основаны на анализе химического состава атмосферы Венеры, где содержание воды в вулканических газах составляет не более 6%.

Результаты работы, опубликованные в журнале Nature Astronomy, подчеркивают уникальность Земли и помогают астрономам сузить поиск потенциально обитаемых планет за пределами Солнечной системы. Венера, несмотря на сходство с Землей по размеру, представляет собой "злого близнеца" с экстремально высокими температурами и облаками серной кислоты.

Впереди миссия NASA DAVINCI, которая должна подтвердить гипотезу о "сухости" Венеры и помочь ученым уточнить критерии поиска жизни на экзопланетах. Если Венера действительно никогда не была обитаемой, планеты, похожие на нее, будут менее перспективными для поиска жизни.

Уточнения

Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы.

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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