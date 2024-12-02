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Там может скрываться жизнь: 10 космических объектов, прячущих воду

1:45
Наука

Исследования ледяных спутников и других тел Солнечной системы продолжают привлекать внимание ученых. Эти объекты, покрытые толстыми слоями льда, могут скрывать под своей поверхностью океаны жидкой воды, создавая условия для возникновения и существования жизни.

Поверхность Нептуна
Фото: commons.wikimedia.org by Elnur612, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Поверхность Нептуна

Наиболее интересные объекты для исследований:

  1. Европа — спутник Юпитера с океаном глубиной до 100 километров под ледяной корой. Миссия NASA "Europa Clipper" сосредоточится на изучении этого объекта.
  2. Энцелад — спутник Сатурна, выбрасывающий струи водяного пара, свидетельствующие о подземном океане.
  3. Ариэль — спутник Урана, где обнаружен лед из углекислоты, что может указывать на наличие воды.
  4. Тритон — спутник Нептуна с признаками криовулканизма и возможными подледными резервуарами воды.
  5. Титан — спутник Сатурна с уникальной атмосферой и потенциальными подземными океанами.
  6. Ганимед — крупнейший спутник Солнечной системы, где океан может быть изолирован между слоями льда.
  7. Каллисто — наиболее удаленная из галилеевых лун Юпитера, с древней ледяной поверхностью.
  8. Плутон — бывшая планета с признаками криовулканизма и подземных жидких резервуаров.
  9. Церера — крупнейший объект в Поясе астероидов, вероятно, обладающий скрытыми подо льдом водными ресурсами.
  10. Мима — маленький спутник Сатурна, где под ледяной коркой может находиться вода.

Эти исследования открывают новые перспективы в поисках жизни за пределами Земли, а предстоящие миссии помогут лучше понять геологические и биологические процессы на этих объектах.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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