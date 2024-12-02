Там может скрываться жизнь: 10 космических объектов, прячущих воду

Исследования ледяных спутников и других тел Солнечной системы продолжают привлекать внимание ученых. Эти объекты, покрытые толстыми слоями льда, могут скрывать под своей поверхностью океаны жидкой воды, создавая условия для возникновения и существования жизни.
Фото: commons.wikimedia.org by Elnur612, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Поверхность Нептуна
Наиболее интересные объекты для исследований:
Европа — спутник Юпитера с океаном глубиной до 100 километров под ледяной корой. Миссия NASA "Europa Clipper" сосредоточится на изучении этого объекта.
Ариэль — спутник Урана, где обнаружен лед из углекислоты, что может указывать на наличие воды.
Тритон — спутник Нептуна с признаками криовулканизма и возможными подледными резервуарами воды.
Титан — спутник Сатурна с уникальной атмосферой и потенциальными подземными океанами.
Ганимед — крупнейший спутник Солнечной системы, где океан может быть изолирован между слоями льда.
Каллисто — наиболее удаленная из галилеевых лун Юпитера, с древней ледяной поверхностью.
Плутон — бывшая планета с признаками криовулканизма и подземных жидких резервуаров.
Церера — крупнейший объект в Поясе астероидов, вероятно, обладающий скрытыми подо льдом водными ресурсами.
Мима — маленький спутник Сатурна, где под ледяной коркой может находиться вода.
Эти исследования открывают новые перспективы в поисках жизни за пределами Земли, а предстоящие миссии помогут лучше понять геологические и биологические процессы на этих объектах.
Уточнения
Косми́ческое простра́нствоко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.
Вода́ (в химии — монооксидводорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.