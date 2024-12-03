Почему ваш желудок так увеличивается после обеда

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После обильной трапезы многие замечают, что пояс брюк становится тесным. Этот эффект объясняется способностью желудка увеличиваться в размерах, чтобы вместить съеденную пищу.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info в ресторане

"Пустой желудок взрослого человека примерно соответствует объёму банки содовой (0,5 литра), но во время еды его размеры могут увеличиваться до объёма двухлитровой бутылки, в редких случаях, например, у профессиональных едоков, желудок может вместить до 4 литров пищи", — комментирует Артур Бейдера, доцент медицины и физиологии из клиники Майо.

Во время еды пища проходит через пищевод в желудок, который благодаря своим складкам (ригидиям) способен значительно расширяться.

Желудок выделяет ферменты и соляную кислоту для переваривания пищи, сокращается и перерабатывает её до состояния, пригодного для усвоения.

Эта способность объясняется строением гладкой мускулатуры, которая работает как резиновая лента: растягивается, а затем возвращается в исходное положение.

Сигналы о голоде и насыщении регулируются гормонами.

Грелин, гормон голода, повышается, когда желудок пуст, а после еды снижается. Однако если человек ест быстро или отвлекается, сигналы насыщения могут запаздывать, что часто приводит к перееданию.

Переедание чаще всего происходит на праздниках или в стрессовых ситуациях. Для облегчения дискомфорта рекомендуется не ложиться после еды, чтобы избежать изжоги, а прогуляться.

По данным Медицинского центра Калифорнийского университета в Сан-Диего, физическая активность улучшает пищеварение и способствует продвижению пищи по кишечнику.

Хотя желудок приспособлен к расширению, лучше избегать переедания. Остатки еды всегда можно оставить на потом, что позволит избежать дискомфорта и сохранить здоровье.

Уточнения

Желу́док (лат ventriculum, др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой. Объём пустого желудка составляет около 0,5 л (0,8—1,5 л). После принятия пищи он обычно растягивается до 1 л, но может увеличиться и до 5 л.



