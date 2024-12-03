Археологи нашли храм в Египте, построенный для богини с головой льва

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В Египте археологи обнаружили древний храм, высеченный в скале, возраст которого оценивается примерно в 2100 лет.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EsnaTempleFacade2.jpg by Roland Unger Эсна Храм

Находка сделана в районе Атрибиса, расположенного около 200 километров к северу от Луксора. Храм относится к эпохе правления Птолемея VIII, который царствовал в период с 170 по 116 год до н. э.

На барельефах храма изображён Птолемей VIII, совершающий жертвоприношения богине Репит, которая имела голову льва, и её сыну Коланту.

Репит была супругой бога Мин-Ра, связанного с плодородием. Археологи предполагают, что храм был посвящён именно этой богине, хотя его название пока остаётся неизвестным.

"В ходе раскопок также был найден зал, где ранее хранилась храмовая утварь, а позже амфоры",— отметил Кристиан Лейтц, профессор египтологии из Тюбингенского университета в Германии, руководитель проекта.

У входа в это помещение обнаружены барельефы, изображающие Репит и Мин-Ра. Один из них выделяется изображением Мин-Ра в окружении деканов — звёзд, по которым в древности определяли время ночью.

У этих звёзд были тела людей и головы животных, таких как сокол и ибис. Лейтц подчеркнул, что в других храмах обычно изображают больше двух деканов.

Работы по раскопкам продолжаются с 2022 года, и учёные надеются найти новые детали о храме. Сам Атрибис уже более десяти лет является объектом масштабных исследований, и находка стала значимой частью этого комплекса.

Уточнения

Птолеме́и (др.-греч. Πτολεμαῖοι, или Лаги́ды (др.-греч. Λαγίδαι) — династия фараонов Египта в IV—I веках до н. э. — в эпоху эллинизма, основанная диадохом Александра Македонского Птолемеем Сотером.



Атрибис (др.-греч. Ἀθριβις, др.-егип. Hut-(ta)-heri-ib, др.-ассирийск. Ḫatḫ(a)riba) — в Древнем Египте главный город десятого нижнеегипетского нома Кем-ур. Ныне это местечко носит название Телль-Атриб. Древний Атрибис лежал в Дельте Нила, северо-восточнее современного египетского города Банха.

