Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Как научить кошку командам с помощью невербальных сигналов
Сохранение свежести: советы по хранению сушеного и свежего гороха
Подержанные спортивные автомобили от Audi RS5 до Mazda Miata — что выбрать
Intel на распутье — Пэт Гелсингер покидает компанию
Как функционально и красиво оформить узкий коридор? Секреты дизайнеров
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
Новый подход в медицине: как гипербарическая камера спасёт жизни
Хватило одного пса для увеличения турпотока к египетским пирамидам

Ученые выяснили, как электронные татуировки заменят проводные ЭЭГ

1:45
Наука

Учёные разработали инновационную технологию, позволяющую использовать "электронные татуировки" для мониторинга мозговой активности.

Тату-машинка
Фото: Openverse by tattooblogger, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тату-машинка

Это решение упрощает и ускоряет процесс диагностики неврологических заболеваний, таких как эпилепсия или судороги, по сравнению с традиционной электроэнцефалограммой (ЭЭГ).

Обычно ЭЭГ требует длительной подготовки: необходимо разметить кожу головы, прикрепить электроды и подключить их проводами к оборудованию.

Этот процесс может занимать до двух часов, а клей, используемый для фиксации, часто пересыхает, что требует постоянной проверки.

Новое решение включает в себя использование робота, который наносит тонкий слой специального проводящего чернила прямо на кожу головы.

Чернила образуют "электронную татуировку" толщиной в 30 микрометров — тоньше человеческого волоса. Процесс нанесения пока занимает около часа, но в будущем может быть автоматизирован до 20 минут.

Электронные татуировки успешно протестировали на добровольцах с короткими волосами, и они показали эффективность, сравнимую с обычными ЭЭГ-электродами.

При этом "татуировки" удерживаются на коже значительно дольше — до суток, в то время как традиционные электроды начинают отклеиваться через 6 часов.

Их легко удалять спиртовыми салфетками или шампунем, в отличие от стойкого клея для электродов.

Учёные также намерены улучшить технологию для работы с разными типами волос и кожей, создать чернила, не стирающиеся во время сна, и встроить беспроводные передатчики для полной портативности системы.

Уточнения

Электроэнцефалография ЭЭГ (от электро- + др.-греч. ἐγκέφαλος «головной мозг» + γραμμή «запись») — раздел электрофизиологии, изучающий закономерности суммарной электрической активности мозга, отводимой с поверхности кожи волосистой части головы, а также метод записи таких потенциалов. Также ЭЭГ — неинвазивный метод исследования функционального состояния головного мозга путём регистрации его биоэлектрической активности.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Потеря урожая из-за золы? Узнайте, с чем нельзя её комбинировать
Садоводство, цветоводство
Потеря урожая из-за золы? Узнайте, с чем нельзя её комбинировать Аудио 
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Наука и техника
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию Аудио 
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
Российский шоу-бизнес
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу Аудио 
Популярное
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине

NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.

ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры
Тихая и опасная. В исключительной экономической зоне Филиппин замечена подлодка класса Варшавянка Дмитрий Плотников Не раздавите в лесу долгожителя и чемпиона по гиревому спорту Сергей Лебедев Грузия нанесла Западу чувствительный удар. Какие шаги дальше предпримет Тбилиси Любовь Степушова
Вкуснейшее варенье из тыквы. Попробуйте его приготовить
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний
Последние материалы
Сохранение свежести: советы по хранению сушеного и свежего гороха
Подержанные спортивные автомобили от Audi RS5 до Mazda Miata — что выбрать
Intel на распутье — Пэт Гелсингер покидает компанию
Как функционально и красиво оформить узкий коридор? Секреты дизайнеров
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
Новый подход в медицине: как гипербарическая камера спасёт жизни
Ученые выяснили, как электронные татуировки заменят проводные ЭЭГ
Хватило одного пса для увеличения турпотока к египетским пирамидам
Жареные бездрожжевые пирожки с капустой и беконом — тесто для них замешивается на рассоле
Как создать выразительный зимний образ с помощью ярких аксессуаров?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.