Ученые выяснили, как электронные татуировки заменят проводные ЭЭГ

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные разработали инновационную технологию, позволяющую использовать "электронные татуировки" для мониторинга мозговой активности.

Фото: Openverse by tattooblogger, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тату-машинка

Это решение упрощает и ускоряет процесс диагностики неврологических заболеваний, таких как эпилепсия или судороги, по сравнению с традиционной электроэнцефалограммой (ЭЭГ).

Обычно ЭЭГ требует длительной подготовки: необходимо разметить кожу головы, прикрепить электроды и подключить их проводами к оборудованию.

Этот процесс может занимать до двух часов, а клей, используемый для фиксации, часто пересыхает, что требует постоянной проверки.

Новое решение включает в себя использование робота, который наносит тонкий слой специального проводящего чернила прямо на кожу головы.

Чернила образуют "электронную татуировку" толщиной в 30 микрометров — тоньше человеческого волоса. Процесс нанесения пока занимает около часа, но в будущем может быть автоматизирован до 20 минут.

Электронные татуировки успешно протестировали на добровольцах с короткими волосами, и они показали эффективность, сравнимую с обычными ЭЭГ-электродами.

При этом "татуировки" удерживаются на коже значительно дольше — до суток, в то время как традиционные электроды начинают отклеиваться через 6 часов.

Их легко удалять спиртовыми салфетками или шампунем, в отличие от стойкого клея для электродов.

Учёные также намерены улучшить технологию для работы с разными типами волос и кожей, создать чернила, не стирающиеся во время сна, и встроить беспроводные передатчики для полной портативности системы.

Уточнения

Электроэнцефалография ЭЭГ (от электро- + др.-греч. ἐγκέφαλος «головной мозг» + γραμμή «запись») — раздел электрофизиологии, изучающий закономерности суммарной электрической активности мозга, отводимой с поверхности кожи волосистой части головы, а также метод записи таких потенциалов. Также ЭЭГ — неинвазивный метод исследования функционального состояния головного мозга путём регистрации его биоэлектрической активности.



