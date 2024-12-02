Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Четверо детей в Красноярском крае умерли от отравления дихлофосом
Суперстранно: белочку из пермского наркодиспансера хотят назвать Шампусик
Зимняя резина становится обязательной: новые ограничения для водителей
Тайная жизнь на иранских вечеринках — как обходят запреты в Иране
Похитители маткапитала наказаны: какой срок им дали?
Западу стало страшно! Почему США критикую мирный план по Украине?
Число судьбы: нумеролог дала формулу, чтобы узнать свое предназначение
Газпром вывел суточные поставки газа в Китай на максимальный уровень
Как правильно сажать разные сорта картофеля вместе для максимального урожая

Под льдами Гренландии НАСА обнаружила военную базу

Наука

Глубоко под 30-метровым слоем льда в Гренландии находится заброшенная более 60 лет назад американская военная база Кэмп-сенчури, история которой вновь заинтересовала учёных, пишет издание JVTech.

ледяная поверхность
Фото: Wikimedia Commons by Lusilier is licensed under Public domain
ледяная поверхность

База была случайно обнаружена в апреле прошлого года с помощью радиолокационного оборудования НАСА, предназначенного для изучения ледяного покрова. Это открытие не только напоминает о напряжённой эпохе Холодной войны, но и ставит новые вопросы о глобальном потеплении и его последствиях.

Кэмп-сенчури был построен в 1959 году в разгар геополитической борьбы и стал инженерным прорывом своего времени. Подземная база, выдерживающая экстремальные температуры до -57°C и ветры скоростью более 190 км/ч, могла вместить до 200 человек.

Электричество поступало от ядерного реактора, который, помимо энергии, оставил после себя 47 000 галлонов радиоактивных отходов. Когда базу закрыли в 1967 году, её засыпало снегом и льдом, что сделало её невидимой для обычных исследователей.

Команда НАСА использовала радар Uninhabited Aerial Vehicle Synthetic Aperture Radar (UAVSAR), чтобы изучить структуру ледяного покрова и границу между льдом и коренной породой, расположенной на глубине 1,6 километра. Неожиданно оборудование зафиксировало аномалию — следы подземных строений.

"Мы искали слои льда, а нашли лагерь Сенчури", — рассказал Алекс Гарднер, учёный-криосферист из Лаборатории реактивного движения NASA.

Сегодня остатки базы имеют не только историческую, но и научную ценность. Ледяные керны, собранные во время работы Кэмп-Сенчури, позволяют исследователям заглянуть в прошлое Земли.

Эти образцы показывают, что миллионы лет назад Гренландия была зелёной, покрытой лесами, и населена мастодонтами и птицами. Эти данные помогают лучше понять изменения климата и строить прогнозы на будущее. Новейшие радиолокационные снимки дают беспрецедентно чёткое изображение базы.

"Теперь мы видим структуру этого тайного города гораздо точнее, чем раньше", — отметил Чад Грин, специалист по криосфере NASA.

Однако открытие вызывает опасения: ускоряющееся таяние льдов в Гренландии может однажды обнажить радиоактивные отходы, захороненные на базе. Это создаёт риск для экологии и подчёркивает важность изучения последствий человеческой деятельности.

История Кэмп-сенчури напоминает о технологическом мастерстве и амбициях времён Холодной войны. Но её открытие — это не только взгляд в прошлое, но и предупреждение о последствиях глобального потепления. Гренландский лёд, хранящий эту главу истории, однажды может раскрыть все свои секреты.

Уточнения

Лагерь века (англ. Camp Century, произн. Кэмп-сенчури) — арктическая военная научно-исследовательская база США в Гренландии, действовавшая в 1959-1967 годах.

Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

Криосфе́ра (от др.-греч. κρύος — холод и σφαῖρα — шар) — одна из географических оболочек Земли, характеризующаяся наличием или возможностью существования льда.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
Российский шоу-бизнес
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу Аудио 
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Российский шоу-бизнес
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Как ускорить прогрев двигателя в мороз
Авто
Как ускорить прогрев двигателя в мороз Аудио 
Популярное
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу

Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".

Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Тихая и опасная. В исключительной экономической зоне Филиппин замечена подлодка класса Варшавянка Дмитрий Плотников Не раздавите в лесу долгожителя и чемпиона по гиревому спорту Сергей Лебедев Грузия нанесла Западу чувствительный удар. Какие шаги дальше предпримет Тбилиси Любовь Степушова
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Последние материалы
Суперстранно: белочку из пермского наркодиспансера хотят назвать Шампусик
Тайная жизнь на иранских вечеринках — как обходят запреты в Иране
Похитители маткапитала наказаны: какой срок им дали?
Западу стало страшно! Почему США критикую мирный план по Украине?
Число судьбы: нумеролог дала формулу, чтобы узнать свое предназначение
Газпром вывел суточные поставки газа в Китай на максимальный уровень
Как правильно сажать разные сорта картофеля вместе для максимального урожая
Под льдами Гренландии НАСА обнаружила военную базу
Как проверить качество сметаны дома: простой тест с горячей водой
Ешьте и худейте: японская методика перевернёт ваше сознание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.