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Похолодание и гололедица ожидают москвичей на неделе

2:26
Наука

На неделе с 3 по 6 декабря Москву и Подмосковье ждёт похолодание и гололедица, сообщает синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня". По его прогнозам, в ближайшие дни москвичам придётся столкнуться с изменчивой погодой, ночными заморозками и периодическими осадками.

гололёд
Фото: Wikimedia Commons by Nikolay Bondar, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
гололёд

Во вторник, 3 декабря, будет преимущественно облачно. Ночью в Москве температура опустится до -2…0 градусов, а днём прогреется до 0…+2. В Подмосковье в ночные часы ожидается от -3 до +2 градусов, а днём от -2 до +3. Местами возможны небольшие осадки, при этом юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Также прогнозируется гололедица.

Среда принесёт облачную погоду с небольшими осадками ночью и умеренным снегом днём. В Москве температура будет колебаться от -3 до -1 ночью и от -2 до 0 днём. В области ночью ожидается от -5 до 0 градусов, а днём сохранится такой же температурный диапазон. Гололедица останется серьёзной проблемой для пешеходов и водителей.

К четвергу ожидается заметное снижение температуры. Ночью в Москве похолодает до -6…-4 градусов, а днём до -4…-2. В Подмосковье ночью температура составит -8…-3 градуса, днём — от -6 до -1. Ветер сменит направление на северное и северо-восточное, ослабнув до 4-9 м/с.

В пятницу, 6 декабря, ночью будет переменная облачность без осадков, а температура составит -7…-2 градуса. Днём снова станет облачно, местами возможен снег. Температура повысится до -6…-1 градуса, а ветер сменится на юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

Ранее синоптики также прогнозировали, что к Новому году в Москву и Подмосковье придут морозы, которых не наблюдалось уже много лет.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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