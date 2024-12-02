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Как искусственный интеллект помогает расшифровать климатическое прошлое

1:49
Наука

Международная команда ученых из Германии, Великобритании и Испании разработала программу искусственного интеллекта (ИИ) для выявления скрытых климатических угроз. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

Для создания программы исследователи использовали данные с 30 тысяч метеостанций Европы, измеряющих температуру, осадки и другие климатические показатели. Обученная нейросеть, названная CRAI (Artificial Intelligence for Climate Reconstruction — искусственный интеллект для реконструкции климата), смогла восстановить данные о прошлых экстремальных климатических явлениях, таких как аномально теплые или холодные дни и ночи.

Результаты работы CRAI были сопоставлены с традиционными методами повторного анализа, включая среднеквадратическую ошибку и коэффициент ранговой корреляции Спирмена, который позволяет учитывать нелинейные зависимости.

CRAI продемонстрировал значительно более высокую точность и превзошел несколько существующих методов интерполяции.

Программа показала способность не только реконструировать известные климатические события, но и обнаружить ранее неизвестные явления. Например, были выявлены периоды сильного холода, такие как зимой 1929 года, и жаркие волны, включая лето 1911 года. Ранее об этих событиях существовали лишь отрывочные данные из-за нехватки информации.

CRAI открывает новые перспективы для анализа и понимания климата прошлого, заполняя пробелы в наблюдениях. Это особенно важно для выявления долгосрочных климатических тенденций и подготовки к будущим угрозам.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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