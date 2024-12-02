Микробная загадка астероида Рюгу: находка, которая сбила учёных с толку

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Японские ученые, изучая образцы с астероида Рюгу, доставленные миссией Hayabusa2, обнаружили структуры, похожие на микробную жизнь. Однако дальнейшие исследования показали, что находка, скорее всего, стала результатом лабораторного загрязнения. Об этом сообщает портал UniverseToday.

Фото: Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Метеорит

Образцы грунта с Рюгу были собраны аппаратом Hayabusa2 и доставлены на Землю, где их вскрыли в специальной стерильной азотной камере. Под электронным микроскопом ученые увидели органические палочки и нити, поразительно похожие на земные микроорганизмы.

Размер и структура обнаруженных форм совпадают с характеристиками земных бактерий. Более того, наблюдалась характерная для земной микрофлоры динамика роста, что стало главным доказательством случайного загрязнения образца, несмотря на строгие меры стерильности.

Исследователи подчеркнули, что современные методы дезактивации не дают абсолютной гарантии защиты от земного загрязнения. Это создает сложности при анализе внеземных образцов и может повлиять на поиски следов жизни за пределами Земли.

"Мы столкнулись с тем, что микробы чрезвычайно устойчивы и способны выживать даже в стерильных чистых помещениях и экстремальных условиях", — отметили ученые.

Хотя космическая органика, вероятно, сыграла ключевую роль в зарождении жизни на Земле, данные исследования подчеркивают важность совершенствования технологий обработки и анализа образцов, чтобы избежать подобных случаев и обеспечить чистоту научных данных.

Уточнения

(162173) Рюгу (Ryugu) — типичный околоземный астероид из группы Аполлона.

