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Как обычное упражнение может предупредить возрастные изменения

1:37
Наука

В последние годы здоровье и долголетие стали важными темами, и все больше специалистов указывают на важность простых физических тестов для оценки состояния организма. Один из таких тестов — стояние на одной ноге. Исследования подтверждают, что это упражнение может быть надежным индикатором нервно-мышечного старения.

Пенсионеры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры

Эксперты из Национальной службы здравоохранения Великобритании предлагают простой алгоритм выполнения этого упражнения.

Вот как его провести:

  1. Найдите безопасное место, где вы можете стоять без риска упасть.
  2. Встаньте на одну ногу, а руки положите на бедра.
  3. Держите глаза открытыми, чтобы легче сохранять равновесие.
  4. Начинайте отсчет времени, когда поднимаете ногу, и останавливайте, если нога опустилась или вы убрали руки с бедер.

Согласно исследованию, опубликованному в издании Metro, существуют нормы для удержания равновесия в зависимости от возраста:

  • 18-39 лет: 43 секунды
  • 40-49 лет: 40 секунд
  • 50-59 лет: 37 секунд
  • 60-69 лет: 30 секунд
  • 70-79 лет: 18-19 секунд
  • Старше 80 лет: чуть более 5 секунд

Эти цифры демонстрируют, как способность сохранять равновесие снижается с возрастом. Это связано с возрастным ухудшением нервно-мышечной функции, которое может служить маркером общего состояния организма, сообщает "Царьград".

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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