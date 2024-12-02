Как обычное упражнение может предупредить возрастные изменения

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

В последние годы здоровье и долголетие стали важными темами, и все больше специалистов указывают на важность простых физических тестов для оценки состояния организма. Один из таких тестов — стояние на одной ноге. Исследования подтверждают, что это упражнение может быть надежным индикатором нервно-мышечного старения.

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Эксперты из Национальной службы здравоохранения Великобритании предлагают простой алгоритм выполнения этого упражнения.

Вот как его провести:

Найдите безопасное место, где вы можете стоять без риска упасть. Встаньте на одну ногу, а руки положите на бедра. Держите глаза открытыми, чтобы легче сохранять равновесие. Начинайте отсчет времени, когда поднимаете ногу, и останавливайте, если нога опустилась или вы убрали руки с бедер.

Согласно исследованию, опубликованному в издании Metro, существуют нормы для удержания равновесия в зависимости от возраста:

18-39 лет: 43 секунды

40-49 лет: 40 секунд

50-59 лет: 37 секунд

60-69 лет: 30 секунд

70-79 лет: 18-19 секунд

Старше 80 лет: чуть более 5 секунд

Эти цифры демонстрируют, как способность сохранять равновесие снижается с возрастом. Это связано с возрастным ухудшением нервно-мышечной функции, которое может служить маркером общего состояния организма, сообщает "Царьград".

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.

