Как обычное упражнение может предупредить возрастные изменения

В последние годы здоровье и долголетие стали важными темами, и все больше специалистов указывают на важность простых физических тестов для оценки состояния организма. Один из таких тестов — стояние на одной ноге. Исследования подтверждают, что это упражнение может быть надежным индикатором нервно-мышечного старения.
Эксперты из Национальной службы здравоохранения Великобритании предлагают простой алгоритм выполнения этого упражнения.
Вот как его провести:
Согласно исследованию, опубликованному в издании Metro, существуют нормы для удержания равновесия в зависимости от возраста:
Эти цифры демонстрируют, как способность сохранять равновесие снижается с возрастом. Это связано с возрастным ухудшением нервно-мышечной функции, которое может служить маркером общего состояния организма, сообщает "Царьград".
Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.
Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".