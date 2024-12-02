Учёные выявили связь между добавкой Е407 и диабетом

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование, проведенное учёными Тюбингемского университета в Германии, показало потенциальные угрозы, связанные с использованием каррагинана, пищевой добавки, обозначаемой кодом E407. Эти результаты были опубликованы в журнале BMC Medicine.

Фото: pxhere микроскоп

Каррагинан активно применяется в пищевой отрасли как загуститель и эмульгатор. Его можно встретить в таком ассортименте продуктов, как молочные изделия, мороженое, кондитерские товары и мясные полуфабрикаты, где он помогает сохранять влагу и снижать производственные расходы. Тем не менее, исследователи выяснили, что данное вещество может отрицательно сказываться на здоровье, особенно у людей с избыточным весом.

В ходе исследования были выявлены признаки воспалительных процессов в головном мозге, а также повышенные уровни С-реактивного белка и интерлейкина-6 — маркеров воспаления. Хотя каррагинан и считается относительно безопасным, он может неблагоприятно воздействовать на людей, предрасположенных к диабету 2-го типа и другим метаболическим расстройствам.

Уточнения

Каррагинан или карраген, — семейство линейных сульфатных полисахаридов, получаемых из красных морских водорослей.

