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Учёные выявили связь между добавкой Е407 и диабетом

1:10
Наука

Недавнее исследование, проведенное учёными Тюбингемского университета в Германии, показало потенциальные угрозы, связанные с использованием каррагинана, пищевой добавки, обозначаемой кодом E407. Эти результаты были опубликованы в журнале BMC Medicine.

микроскоп
Фото: pxhere
микроскоп

Каррагинан активно применяется в пищевой отрасли как загуститель и эмульгатор. Его можно встретить в таком ассортименте продуктов, как молочные изделия, мороженое, кондитерские товары и мясные полуфабрикаты, где он помогает сохранять влагу и снижать производственные расходы. Тем не менее, исследователи выяснили, что данное вещество может отрицательно сказываться на здоровье, особенно у людей с избыточным весом.

В ходе исследования были выявлены признаки воспалительных процессов в головном мозге, а также повышенные уровни С-реактивного белка и интерлейкина-6 — маркеров воспаления. Хотя каррагинан и считается относительно безопасным, он может неблагоприятно воздействовать на людей, предрасположенных к диабету 2-го типа и другим метаболическим расстройствам.

Уточнения

Каррагинан или карраген, — семейство линейных сульфатных полисахаридов, получаемых из красных морских водорослей.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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