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В Турции учёные обнаружили уникальные артефакты римской эпохи

2:03
Наука

Археологи, проводящие раскопки в древнем городе Прусиас-ад-Гипий на северо-западе Турции, обнаружили глиняный билет римской эпохи, статуэтку Афродиты и фигурку Тирса. Результаты раскопок были опубликованы в Arkeonews.

Амфитеатр в Италии
Фото: www.flickr.com by Сэм валади, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Амфитеатр в Италии

Раскопки ведутся в городе, который часто называют "Эфесом западного Причерноморья" и ранее был известен под названиями "Гипиос" и "Киерос". Город был захвачен Прусием I из Вифинии и получил название в честь своего царя. Позже вифинийцы передали своё царство римлянам, что привело к расцвету города, богатого архитектурными памятниками.

В Прусиас-ад-Гипий сохранились такие сооружения, как древний театр, акведуки и римский мост. Театр, называемый местными жителями "40 Басамаклар" (40 ступеней), представляет собой полукруглый амфитеатр длиной 100 метров и шириной 74 метра, украшенный ступенями с орнаментом в виде когтей льва, сводчатыми проходами и сценой, которая частично сохранилась. Несмотря на многочисленные землетрясения, город, основанный в III веке до нашей эры, сохранил свою структуру, а театр остался практически нетронутым.

Раскопки проводятся под руководством дирекции музея "Конуралп" и продолжаются круглый год. Мэр Дюздже Фарук Озлю отметил, что уже обнажено около 80% театра, а найденные артефакты находятся в превосходном состоянии. По его словам, найденные артефакты имеют большое значение как для Турции, так и для всего мира.

В планах муниципалитета — восстановление театра и превращение его в культурный и художественный центр с вместимостью 10 тысяч человек. Мэр добавил, что после завершения реставрации Прусиас-ад-Гипий станет популярным туристическим объектом, а театр планируется открыть для посетителей уже в следующем году.

Уточнения

Амфитеа́тр (от др.-греч. ἀμφιθέατρον, заимствовано через немецкий или фр. amphithéâtre) — античная постройка для разнообразных массовых зрелищ (гладиаторских боёв, звериной травли и т. д.), представляющая собой круглый театр без крыши.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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