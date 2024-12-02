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Новые перспективы в лечении онкологии и аутоиммунных заболеваний

2:20
Наука

Российские исследователи достигли значительного успеха в понимании механизмов иммунной системы человека, который может иметь далеко идущие последствия для лечения различных заболеваний. Они обнаружили, что молекула интерлейкин-6 (IL-6), играющая ключевую роль в функционировании иммунной системы, способна образовывать пары, известные как димеры, которые могут участвовать в развитии хронического лимфолейкоза.

Рак
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рак

Интерлейкин-6 является молекулой, оказывающей разнообразное воздействие на иммунную систему. В последние годы он привлекает особое внимание ученых из-за своей роли в "цитокиновом шторме" — реакции иммунной системы, которая может привести к тяжелым последствиям для пациентов с COVID-19. Помимо участия в острых воспалительных реакциях, IL-6 играет роль в кроветворении, аутоиммунных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит, и других процессах.

Обычно интерлейкин-6 функционирует в виде отдельных молекул, известных как мономеры. Однако ранее ученые предположили, что он может собираться в димеры при развитии хронического лимфоцитарного лейкоза. Хотя важность этой проблемы была подчеркнута, прямых доказательств существования димеров не было.

Теперь исследователи из Московского физико-технического института (МФТИ) и их коллеги из других российских научных организаций смогли доказать существование таких димеров и описать их уникальные свойства. Они обнаружили, что димеры интерлейкина-6 образуются благодаря процессу, известному как "обмен доменами", при котором две молекулы IL-6 внедряются друг в друга, образуя стабильную структуру.

Это открытие имеет значительные последствия, поскольку димеры и мономеры интерлейкина-6 обладают разными биологическими свойствами. Димеры могут блокировать действие мономеров, что приводит к сложным эффектам — IL-6 может как усиливать, так и подавлять воспаление. Понимание этих механизмов позволит разработать новые методы лечения, нацеленные на конкретные формы интерлейкина-6, что улучшит терапию различных заболеваний.

Уточнения

Аутоимму́нные заболева́ния — обширный класс заболеваний, развивающихся вследствие патологической выработки аутоиммунных антител или размножения аутоагрессивных клонов киллерных клеток против здоровых тканей организма, приводящих к повреждению и разрушению нормальных тканей и к развитию аутоиммунного воспаления.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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