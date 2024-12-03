Как замороженные эмбрионы могут ждать своего часа почти бесконечно

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На 26 октября 2023 года была зарегистрирована история, которая может стать рекордом по длительности хранения человеческого эмбриона. Здоровая девочка, Молли Эверетт Гибсон, родилась из эмбриона, замороженного на 27 лет.

Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беременная женщина на УЗИ

Этот эмбрион был заморожен в 1992 году и хранился в криогенной морозильной камере. В 2012 году его перенесли в центр по усыновлению эмбрионов, а в феврале 2023 года эмбрион был имплантирован в матку 29-летней Тины Гибсон, матери Молли.

Эмбрион побил предыдущий рекорд, установленный старшей сестрой Молли, Эммой Рен Гибсон, чей эмбрион был заморожен на 24 года.

Специалисты утверждают, что теоретически замороженные эмбрионы могут храниться бесконечно, если соблюдаются условия криоконсервации, которая подразумевает хранение при температуре минус 196 градусов Цельсия.

При такой температуре останавливается любая биологическая активность, что позволяет "нажать кнопку паузы" на время хранения. После разморозки и имплантации эмбрион продолжает развиваться естественным образом.

Однако существуют внешние факторы, которые могут негативно повлиять на замороженные эмбрионы, например, ионизирующее излучение от Солнца. Оно может вызывать мутации или повреждения ДНК, но для этого потребуются сотни лет воздействия.

Современные методы криоконсервации значительно усовершенствовались по сравнению с 1980-ми годами. Теперь эмбрионы замораживаются с использованием витрификации — быстрого метода замораживания, который позволяет сохранить их на более поздних стадиях развития.

Хотя возможные врождённые аномалии у детей, родившихся от замороженных эмбрионов, не связаны с процессом замораживания, родители обычно используют эмбрионы в течение нескольких лет. Также они могут пожертвовать их или утилизировать, что подразумевает ежегодную оплату за хранение.

Уточнения

Эмбрио́н (др.-греч. ἔμβρυον), или заро́дыш, — ранняя стадия развития живого организма, на которой он ещё находится в яйце или в матке.

