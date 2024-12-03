Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шокирующие цифры! Россия скупила японские лекарства на рекордную сумму
Как выбрать эффективные патчи для глаз
Ещё два российских футболиста РПЛ попали в базу Миротворца
Российские туристы против Мексики: кто выигрывает в суде
Как сырое тесто может повлиять на ваше здоровье
Китай не выдерживает давления! Работа с российскими банками прекращается из-за санкций США
Renault, Volkswagen и Hyundai: моторы-долгожители на рынке
Ошибки при посадке моркови, которые могут стоить вам урожая
Ламинирование бровей дома: стоит ли рисковать

Как замороженные эмбрионы могут ждать своего часа почти бесконечно

2:13
Наука

На 26 октября 2023 года была зарегистрирована история, которая может стать рекордом по длительности хранения человеческого эмбриона. Здоровая девочка, Молли Эверетт Гибсон, родилась из эмбриона, замороженного на 27 лет.

Беременная женщина на УЗИ
Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беременная женщина на УЗИ

Этот эмбрион был заморожен в 1992 году и хранился в криогенной морозильной камере. В 2012 году его перенесли в центр по усыновлению эмбрионов, а в феврале 2023 года эмбрион был имплантирован в матку 29-летней Тины Гибсон, матери Молли.

Эмбрион побил предыдущий рекорд, установленный старшей сестрой Молли, Эммой Рен Гибсон, чей эмбрион был заморожен на 24 года.

Специалисты утверждают, что теоретически замороженные эмбрионы могут храниться бесконечно, если соблюдаются условия криоконсервации, которая подразумевает хранение при температуре минус 196 градусов Цельсия.

При такой температуре останавливается любая биологическая активность, что позволяет "нажать кнопку паузы" на время хранения. После разморозки и имплантации эмбрион продолжает развиваться естественным образом.

Однако существуют внешние факторы, которые могут негативно повлиять на замороженные эмбрионы, например, ионизирующее излучение от Солнца. Оно может вызывать мутации или повреждения ДНК, но для этого потребуются сотни лет воздействия.

Современные методы криоконсервации значительно усовершенствовались по сравнению с 1980-ми годами. Теперь эмбрионы замораживаются с использованием витрификации — быстрого метода замораживания, который позволяет сохранить их на более поздних стадиях развития.

Хотя возможные врождённые аномалии у детей, родившихся от замороженных эмбрионов, не связаны с процессом замораживания, родители обычно используют эмбрионы в течение нескольких лет. Также они могут пожертвовать их или утилизировать, что подразумевает ежегодную оплату за хранение.

Уточнения

Эмбрио́н (др.-греч. ἔμβρυον), или заро́дыш, — ранняя стадия развития живого организма, на которой он ещё находится в яйце или в матке.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Российский шоу-бизнес
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни в Москве?
Экономика и бизнес
Сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни в Москве? Аудио 
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов
Наука и техника
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов Аудио 
Популярное
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине

NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.

ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Новый препарат вместо смертельного для астматиков кортизона Игорь Буккер Сводка с фронта: ВСУ лихорадочно ищут солдат КНДР, приказ погибать до инаугурации Трампа Дмитрий Плотников Не раздавите в лесу долгожителя и чемпиона по гиревому спорту Сергей Лебедев
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Последние материалы
Как замороженные эмбрионы могут ждать своего часа почти бесконечно
Суд о законности Бест Вей: формулировки оценит вторая инстанция
Ещё два российских футболиста РПЛ попали в базу Миротворца
Российские туристы против Мексики: кто выигрывает в суде
Как сырое тесто может повлиять на ваше здоровье
Китай не выдерживает давления! Работа с российскими банками прекращается из-за санкций США
Renault, Volkswagen и Hyundai: моторы-долгожители на рынке
Ошибки при посадке моркови, которые могут стоить вам урожая
Ламинирование бровей дома: стоит ли рисковать
Кошачий язык: как понять, что говорит ваш питомец
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.