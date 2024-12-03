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Как шифруются телефонные разговоры президента

1:56
Наука

Вопрос о защищённых телефонных линиях стал особенно актуальным в контексте современных технологий шифрования. Часто в фильмах можно увидеть, как герои, раскрывающие заговоры, требуют связаться с высокопоставленными лицами по защищённым каналам. Однако на практике защищённые линии предназначены для предотвращения прослушивания звонков.

Телефонный мошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телефонный мошенник

Защита достигается с помощью шифрования, которое осуществляется на обоих концах линии связи. Когда пользователь осуществляет звонок, сигнал шифруется, что делает его неразборчивым для потенциальных прослушивателей. Даже в случае перехвата сигнала, информация остаётся зашифрованной и недоступной для понимания.

Важным аспектом является наличие у законного получателя звонка ключа для расшифровки сигнала. Этот процесс происходит автоматически и незаметно, обеспечивая стабильное соединение. Существует два основных метода шифрования — программный и аппаратный.

Программное шифрование, подобное тому, что использует WhatsApp и другие мессенджеры, достаточно распространено. Однако, как подчеркивает основатель Rhino Security Labs, Бен Кодилл, использование таких приложений не гарантирует абсолютную безопасность.

Если на устройстве имеется вредоносное ПО, хакеры могут получить доступ к звонкам, что ставит под сомнение эффективность программного шифрования.

В контексте высоких должностей, например, президента, используются аппаратные решения. Такие устройства имеют встроенные функции расшифровки и способны безопасно взаимодействовать с другими аналогичными телефонами.

Таким образом, фраза "Обеспечьте мне защищенную линию" не является лишь выдумкой сценаристов — это реальность, поддерживаемая современными технологиями шифрования.

Уточнения

Телефо́н (от др.-греч. τῆλε «далеко» + φωνή «голос», «звук») — аппарат, имеющий трубку и сигнальное устройство для вызова, предназначенный для передачи речи с помощью электрических сигналов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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