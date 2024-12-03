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Орхидея, похожая на червя, завоевала внимание ботаников

2:07
Наука

Недавно был описан новый вид орхидеи с Мадагаскара, который вызвал широкий интерес благодаря своему необычному внешнему виду. Эта орхидея, названная Gastrodia agnicellus, обладает небольшими пёстро-коричневыми цветками и напоминает нечто среднее между заплесневелым бумажным пакетом и безглазой, похожей на червя головой.

Орхидея
Фото: commons.wikimedia.org by Orchi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Орхидея

Сотрудники Королевского ботанического сада Кью (RBG Kew) в Великобритании назвали этот вид "самой уродливой орхидеей в мире", отметив его появление в списке недавно открытых видов растений в 2020 году.

Основная часть жизненного цикла G. agnicellus проходит под землёй, где растение развивается в разлагающейся листве и питается грибами. Британский ботаник Йохан Херманс обнаружил этот вид в 2019 году, прячущийся под опавшими листьями во влажном лесу Мадагаскара.

Его бугристые формы указывают на принадлежность к группе, известной как картофельные орхидеи. Цветы, длина которых составляет около 1,1 сантиметра, источают аромат мускусной розы, который усиливается при повышении температуры воздуха.

В этом году сотрудники Королевского ботанического сада Кью описали более 150 новых видов растений и грибов.

Среди них — кустарник Tiganophyton karasense, способный выживать на соляных равнинах Намибии; Ipomoea noemana, перуанское растение с фиолетовыми клубнями, потенциально способное стать новой пищевой культурой; и яркая бромелиевая Acanthostachys calcicola из Бразилии, которая растёт на известняковых скалах и опыляется колибри.

Ботаник из RBG Kew, Мартин Чик, отметил важность продолжающихся ботанических исследований, несмотря на сложности текущего года. Он подчеркнул, что двум из пяти известных видов растений угрожает вымирание, и наука ведёт борьбу с временем, чтобы сохранить их до того, как они исчезнут.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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