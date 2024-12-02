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В Китае нашли способ хранить терабайты данных в алмазах

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Наука

Китайские ученые нашли способ сверхдолгосрочного хранения данных, записывая их в алмазную структуру.

алмазы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
алмазы

Новая технология позволяет сохранять до 1,85 Тб информации в одном кубическом сантиметре алмаза на миллионы лет.

Метод основывается на создании микроскопических пустот в кристаллической решетке с помощью сверхбыстрых лазерных импульсов. Эти пустоты служат для кодирования данных с высокой плотностью и точностью, что подтверждено успешным хранением и извлечением исторических фотографий с точностью 99%.

Несмотря на потенциал для архивирования важной информации, технология пока не готова к массовому внедрению из-за высокой стоимости оборудования.

Ученые надеются, что со временем она станет более доступной и сможет использоваться для сохранения критически важных данных.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. «неподдающийся», через араб. ألماس‎ [’almās] и в др.-греч. ἀδάμας «несокрушимый») — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.

Да́нные — зарегистрированная информация; представление фактов, понятий или инструкций в форме, приемлемой для общения, интерпретации, или обработки человеком или с помощью автоматических средств.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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