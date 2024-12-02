Разница во времени между Землёй и Луной достигла 56 микросекунд

Физики, используя общую теорию относительности Эйнштейна, выяснили, что время на Луне течет быстрее, чем на Земле: разница составляет 56 микросекунд в сутки.
Это открытие важно для будущих лунных миссий, таких как программа Artemis, поскольку точное хронометрирование является ключевым фактором в навигации и связи.
Гравитационные и релятивистские эффекты объясняют это явление: низкая гравитация Луны ускоряет ход времени, тогда как её движение замедляет его.
Учёные из NIST, NASA и других организаций работают над созданием стандарта лунного времени, который обеспечит безопасность и точность при координации миссий. Пренебрежение расхождением в 56 микросекунд может привести к ошибкам навигации до 17 километров, что критично для сложных операций, требующих сантиметровой точности. Работы включают расчёты влияния гравитации Земли, Луны, Солнца и даже Юпитера.
Этот прорыв открывает путь к стандартизации времени для Луны, что станет основой для лунной инфраструктуры будущего. Ученые уже представили первую модель хронометража, которая может быть использована международным сообществом для согласования лунного времени.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли.
Вре́мя — форма протекания физических и психических процессов, условие возможности изменения.
Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".