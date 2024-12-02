Глубина закисления океана из-за выбросов углерода достигла 1500 метров

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Швейцарские ученые из Высшей технической школы Цюриха создали 3D-модель мирового океана, чтобы исследовать масштабы его закисления из-за выбросов углекислого газа в атмосферу.

Фото: NASA Earth Observatory by Lauren Dauphin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветение планктона в Северной Атлантике

Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, подтверждает, что насыщение атмосферы углеродом усиливает закисление океанических вод, представляя угрозу для кораллов и морских организмов.

На основе данных за 1800, 1994, 2004 и 2014 годы ученые проанализировали концентрации протонов, уровни pH и насыщение аргонитом. Эти параметры позволили выявить, что зона закисления опустилась в среднем на глубину 1000 метров, а местами достигает 1500 метров.

Ученые предупреждают, что дальнейшее углубление закисления увеличит риск для морских существ, особенно крылоногих моллюсков, чьи кальциевые панцири растворяются в кислотной среде.

Исследование подчеркивает необходимость снижения выбросов углерода для сохранения экосистем океана.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.



Углеро́д (химический символ — C, от лат. Сarboneum) — химический элемент четырнадцатой группы второго периода (по устаревшей классификации — главной подгруппы четвёртой группы, IVA) периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 6.

