В Японии научились определять эмоции человека через кожу

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Японские ученые из Токийского столичного университета разработали инновационную технологию, которая позволяет определять настроение человека, опираясь на электропроводимость кожи.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

В отличие от привычных систем анализа эмоций, основанных на мимике, новый подход фокусируется на биологических изменениях организма, таких как потоотделение, которое влияет на электрические свойства кожных покровов. Эти изменения фиксируются уже через секунды после эмоционального стимула.

Эксперименты с участием добровольцев показали, что реакции на страх были самыми продолжительными, тогда как эмоции, вызванные сценами семейных связей, проявлялись медленнее. Исследователи объяснили это возможным смешением чувств грусти и радости, что замедляло реакции.

Новая методика, по мнению ученых, станет важным шагом к созданию устройств для более точного распознавания эмоций, особенно в сочетании с другими биологическими сигналами.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.



Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

