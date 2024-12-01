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Уникальные способности сусликов помогут астронавтам выживать в космосе

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Наука

Американские исследователи из Йельского университета раскрыли механизм выживания полосатых сусликов, способных обходиться без еды и воды до восьми месяцев во время гибернации.

Суслик
Фото: Wikimedia Commons by Rotadefterim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Суслик

Как выяснилось, грызуны поддерживают баланс ионов в организме, сохраняя воду и перемещая её в части тела, где она не всасывается в кровоток. Гормоны, действующие как антидиуретики, помогают удерживать влагу, а активность мозга, ответственная за их выработку, не прекращается даже во сне.

Ученые также установили, что мозг сусликов блокирует сигналы о голоде и жажде, несмотря на нехватку воды. При пробуждении животные предпочитали есть соль, а не пить воду, что указывает на необычный механизм отмены базовых потребностей.

Исследование может найти применение в разработке технологий искусственного сна для космических миссий.

Уточнения

Су́слики (лат. Spermophilus) — род грызунов семейства беличьих (Sciuridae).

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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