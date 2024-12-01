Почему стрелка компаса стала точнее за последние 100 лет

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За последние 100 лет стрелка компаса стала точнее указывать на истинный север из-за движения северного магнитного полюса к географическому, сообщил геофизик Института океанологии имени П. П. Ширшова Николай Пальшин.

Фото: freepik.com by maniacvector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ компас

Если в начале XX века магнитное склонение (угол между магнитным и географическим полюсами) составляло несколько градусов, то сегодня это отклонение значительно сократилось.

Однако точный прогноз перемещения магнитных полюсов пока невозможен. Причина заключается в сложных процессах во внутреннем ядре Земли, которые до сих пор остаются малоизученными, сообщает РИА Новости.

По словам ученого, это движение не влияет на повседневную жизнь, так как современные навигационные системы полагаются на цифровые модели магнитного поля, обновляемые каждые пять лет.

Уточнения

Ко́мпас (от нем. Kómpass), или морск. жаргон компа́с (от итал. соmраssо — «циркуль», от соmраssаrе — «вымерять шагами, измерять»), также разг. ма́тка — прибор для ориентирования, указывающий направление географического или магнитного меридиана; направление на радиостанцию или радиомаяк; отклонение от курса движущегося объекта.



Магни́тное по́ле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.

